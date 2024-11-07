Simone Rocha台灣限定蝴蝶結包、CROCS聯名靴超燒！秋冬新品搶先看

記者鮑璿安／台北報導

英國設計師品牌Simone Rocha浪漫前衛的設計語言深受不少民眾喜愛，在台灣也陸續開設了首間專門店、全亞洲唯一旗艦店，日前舉辦2024秋冬系列預覽，更驚喜曝光台灣限定的立體蝴蝶結造型後背包，打造夢幻的秋冬造型！

Simone Rocha出生於愛爾蘭，父親來自香港，她從倫敦中央聖馬丁畢業後，於2010年成立個人同名品牌，2016曾獲英國British Fashion Awards的女裝設計師大獎。今年3月Simone Rocha本人曾經訪台，來到品牌位於台北大安區的亞洲唯一旗艦店，當時她就在訪談中透露自己對台北女性的印象，「她們很自然，擁有獨有的女性化特質，非常傳統但是又很現代」。





▲Simone Rocha 2024秋冬系列。（圖／品牌提供）





▲台灣獨家限定款經典串珠背帶蝴蝶結後背包 （附聯名款義大利製保溫瓶）。（圖／品牌提供）

▲Simone Rocha 手提珍珠鍊信封包。（圖／品牌提供）







▲經典串珠蝴蝶結肩背包。（圖／品牌提供）



而台北也帶給她許多靈感構想，2024秋冬系列就驚喜看見Simone Rocha為台灣打造的限定包款，是一款立體蝴蝶結造型後背包，承襲品牌熱銷的珍珠斜背包的中性機能風，顯得格外可愛。矚目配件還有全新的手提珍珠鍊信封包、經典串珠蝴蝶結斜背包等。當然，旗艦店也帶來秋冬系列全新的Simone Rocha X Crocs鞋履，分別有鉚釘厚底洞洞鞋 、人魚高跟洞洞鞋、加絨雲朵洞洞鞋、鉚釘造型娃娃短靴，維持舒適腳感的同時，也帶來滿滿的奢華元素。

Simone Rocha 2024秋冬系列為設計師年度設計三部曲的終曲，以維多利亞女王的哀弔禮服為靈感探索，結合了悲傷、哀悼與重生的主題，展現出濃厚的維多利亞時期的復古歌德風格，透膚連身長裙混合品牌經典的蝴蝶結、花卉、水鑽元素。男裝系列亦延續Simone拿手的亦剛亦柔的廓形剪裁，巨型蝴蝶結衣領裝飾，彰顯男性獨有的浪漫美學。

▲韓星愛牌Matin Kim宣告登台，（依序）女團Twice成員Momo、少女時代潤娥都是品牌愛好者 。（圖／品牌提供）

同時，在眾多時尚迷期待之下，南韓人氣品牌Matin Kim終於宣告將登台！預計在11月底在台北南西商圈正式開幕，成為品牌在台灣的第一間實體店面，過去需要代購的品項都能夠第一時間入手了。Matin Kim創立於2018年，主理人Dein Kim擅長打造簡約時髦感而聞名，就連女團Twice成員Momo、少女時代潤娥都是品牌愛好者，因此成為不少民眾前往首爾旅遊時的必買品牌。經典配件單品如鍊條鐵牌包、水洗托特包、蝴蝶結肩背包，標誌性元素便是四方鐵牌，洋溢濃濃的女團Y2K風格而深受大眾喜愛。