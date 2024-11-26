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說流行／Prada大勢半月包Arqué換上麂皮與剪羊毛！揭秘幕後製作過程

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記者鮑璿安／台北報導

對腋下包情有獨鍾的你，或許對Prada Arqué 包款並不陌生，別具質感的新月廓形呈現百搭風格，自去年（2023年）推出之後，一路延燒到今季，可以說是勢不可擋。隨著今年節日系列到來，Prada也為Arqué換上出更多的溫軟材質、動物紋印花，並公開其製作流程，一起來看看！

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲▼prada。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、艾瑪華森（Emma Watson）以及韓團TWICE的日本籍成員Sana都演繹過Prada Arqué。（圖／品牌提供）

Prada Arqué自去年秋冬推出，風靡一票名人，包括超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、艾瑪華森（Emma Watson）以及韓團TWICE的日本籍成員Sana都演繹過。包款靈感源於雋永的 Hobo 設計，採用木製模具塑造包身結構，打造出圓潤的新月輪廓，而肩帶延展至整個包身曲線，與對比鮮明的線條，訴說著Prada一貫俐落的幾何美學，並運用柔軟的小牛皮與納帕皮革襯裡，從內而外都盡顯奢華的格調。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada也曝光Arqué的製作花絮 。（圖／品牌提供）

Prada也曝光Arqué的製作花絮，以優雅筆觸繪製可愛的草圖，包身前面板則是以手工剪裁方式構成，進一步組裝拉鍊以及肩背帶，充滿了手工製作的溫度。而logo更是採用純金箔打造，接著以壓印定型，無不體現品牌對於傳統工藝的高標準。

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲▼prada 。（圖／品牌提供）

▲Prada Arqué更換上了嶄新材質，包括靈動的動物紋印花、咖啡色麂皮或是剪羊毛飾皮革，充滿溫潤療癒的季節感 。（圖／品牌提供）

於今年節日系列，Prada Arqué更換上了嶄新材質，包括靈動的動物紋印花、咖啡色麂皮或是剪羊毛飾皮革，充滿溫潤療癒的季節感，更可以隨心掛上「Trick」機器人吊飾，再搭配上2個可調節、可更換的背帶展現百搭風格，作為冬日包款相當適合。

看更多話題包款

Delvaux於1829年在布魯塞爾成立，被譽為比利時的國寶品牌，更是世界上最古老的奢華皮具世家，自1908年誕生首個皮革手袋le Princesse以來，品牌憑藉工坊傳統工藝，融合創新設計傳承，讓旗下包款始終是低調奢華的代名詞，像是The Brillant、The Tempête、The Pin都擁有廣大愛好者。

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格 。（圖／品牌提供）

Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格，手袋設計借鑒當地毛驢飼料袋的巧妙結構，彰顯十足的療癒感。Pin系列標誌性的弧形底部、柔和曲線，令人聯想起淺笑的嘴角， 與旗下最經典的Brillant系列有異曲同工之妙，而外側的「D」縫線則是口袋，即便不見顯眼的Logo點綴，仍是Delvaux具有辨識度的符碼元素。而翻轉到底部則會發現獨特的鏤空打孔設計，迎合柔滑輪廓營造簡約魅力。

關鍵字：

說流行, Prada, Arqué, , 新月廓形, 冬日感

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