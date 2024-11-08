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一年只有一次「冷杉香」！史上最可愛Diptyque換羊毛氈標誌超療癒

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記者李薇／台北報導、攝影

「冷杉」一直是聖誕節很具代表性的創作靈感，通常生長在緯度較高或是天氣寒冷的針葉林，不僅象徵雪季的來臨，也是聖誕樹常用的品種，2024年，許多香氛品牌也都推出冷杉香氣的單品，點燃瞬間散發療癒清冷的香氣，是專屬聖誕節的氣息，一定要收藏。

＃Diptyque Sapin冷杉限量系列

Diptyque,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,冷杉,聖誕節,限量,香氛,香氛蠟燭。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,冷杉,聖誕節,限量,香氛,香氛蠟燭。（圖／記者李薇攝）

作為法國炙手可熱的香氛品牌，Diptyque絕對不會缺席2024年聖誕節的冷杉香氣，每一年都會為這具有代表性的香氣特徵，微調出不同的香氣，比起過往較為清新、綠意的氣息，今年多了更醇厚的木質氣息，廣藿香、雪松的溫暖內斂，為2024年的冷杉香氣增添家人圍繞著火爐，避寒歡聚的溫馨感。

Diptyque,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,冷杉,聖誕節,限量,香氛,香氛蠟燭。（圖／記者李薇攝）

Diptyque,Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,冷杉,聖誕節,限量,香氛,香氛蠟燭。（圖／記者李薇攝）

向來給人比較大人質感的Diptyque今年非常特別的與藝術家Lucy Sparrow合作，透過大量手工製作的羊毛氈，展現出活潑又可愛的氛圍，其中，冷杉經典香氛蠟燭，不僅以綠色漆面玻璃瓶身呼應綠植氛圍，連以往標誌性的LOGO都換上羊毛氈燙金字樣設計，點燃瞬間西伯利亞冷杉精華與冷杉香脂氣息交相融合的氣息，是屬於聖誕節的氛圍。

＃Maison Francis Kurkdjian 耶誕冷杉蠟燭，280g、售價3,600元

Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,香水,香氛,聖誕節,冷杉,。（圖／記者李薇攝）

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好似一種傳統，每年僅在聖誕限量回歸的Maison Francis Kurkdjian耶誕冷杉蠟燭，已經變成粉絲年末必期待的香氣，帶有些許北歐冷冽寒風的氣息，穿梭在高聳入雲的杉木之中，尚未被人類踏足的純淨香味，非常乾淨、透明，2024年推出的Saint Honore限量版承裝在世界上最好的硬瓷「Limoges瓷器罐」之中，金色燙印展現出奢華高貴的質感。

＃Acqua di Parma 靜謐雪松香氛蠟燭－流金璀璨限量版，200g、售價3,300元

Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,香水,香氛,聖誕節,冷杉,。（圖／記者李薇攝）

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同樣也僅在年末才會登場的靜謐雪松香氛蠟燭，今年仍然以義大利風情為人們帶來愉悅的節慶氛圍，攜手法國著名建築師及設計師India Mahdavi以標誌性柑橘橙為基底，透過金色線條描繪出格子、條紋或是圓點，打造手繪的精緻圖騰，當然，在香氣更是運用迷人冷杉樹香味結合冰霜覆蓋的松針，再混合富有活力的尤加利葉，展現清新明媚的氣息。

＃Jo Malone 冷杉與艾蒿香水，100ml、售價6,050元

Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,香水,香氛,聖誕節,冷杉,。（圖／記者李薇攝）

Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Jo Malone,香水,香氛,聖誕節,冷杉,。（圖／記者李薇攝）

Jo Malone每年都會在聖誕節推出一款限量登場的香味，今年，就以冷杉與艾蒿香水為主軸，帶有木芯深邃的冷杉結合草本氣息的艾蒿，展現出冬季時刻，白雪皚皚的針葉林間，帶有清冷又水感的香氣，並且透過底蘊的皮革味道，讓整體香味物更加沉穩內斂，完全不顯濃重。

關鍵字：

Diptyque, Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, Jo Malone, 冷杉, 聖誕節, 限量, 香氛, 香氛蠟燭

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