韓星超有感瘦身法！舒華飲食菜單吃得飽、Wendy流質食物＋跳繩100下

文／美人圈

別看女星、Idol們在舞台上光鮮亮麗的樣子，其實不少人也和一般人一樣曾為身材痛苦過！以下就為大家帶來韓星們超有感瘦身方式，舒華的菜單不僅吃得飽，甩肉還超有感；朴信惠靠吃這個剷肉10公斤，一起來看看女星們的瘦身秘訣吧！

韓星瘦身方式

朴信惠：小黃瓜減肥法

朴信惠在2022年誕下男寶寶，而復出後不僅完全看不出一絲贅肉，極好的氣色和纖細身材，實在讓人難以想像女神是曾誕下一名寶寶的媽媽！其實朴信惠是易胖體質，加上BabyFace臉型，若是沒有好好控管體態，上鏡會相當吃虧。出道初期就曾被攻擊是「象腿」，對此朴信惠進行嚴格的飲食管理，靠著「小黃瓜減肥法」及運動，成功甩肉10公斤！

▲朴信惠其實是易胖體質。（圖／inews24、IG@mojo.s.phine）

小黃瓜減肥法三餐食譜

早餐：一杯低脂鮮奶+小黃瓜

午餐：半碗米飯+小黃瓜+燙白菜

晚餐（六點後不進食）：燙白菜+小黃瓜

高敏敏營養師表示以上食譜因為缺乏蛋白質，若是長期執行可能會因為肌肉流失，導致「肌少症」。營養師建議在食譜中可以加入雞胸肉、清蒸魚等白肉，若是素食主義者則可以替換成豆漿、豆腐，讓營養更均衡！

▲朴信惠。（圖／IG@mojo.s.phine、@ssinz7）

葉舒華：皮拉提斯＋教練親授飲食菜單

(G)I-DLE的門面、忙內葉舒華，憑藉著霸氣及直白的性格圈粉無數！不過一開始的舒華卻不被待見，曾因為在非宣傳期時因為沒有控制身材，被網友酸「胖成這樣怎麼可以當偶像」。

▲舒華。（圖／IG@official_g_i_dle、@yeh.shaa_）

不過在《Klaxon》MV中看到舒華展現姣好身材，就知道一定為了瘦身下了不少工夫！舒華平日透過「皮拉提斯」鍛練出性感線條，除此之外還會避開炸物、燉湯，並搭配教練親授的飲食菜單成功瘦身。

教練親授飲食菜單

早餐：蘋果1顆、低脂優酪乳

中餐：糙米雜糧飯1份，泡菜、豆子等小菜

晚餐：蒸地瓜1個、雞胸肉

▲舒華維持體態與雪白肌膚。（圖／IG@yeh.shaa_）

Wendy：只吃流質食物＋跳繩100下

韓國女團Red Velvet成員Wendy，擁有甜美長相及好歌喉，卻曾因為體重問題，讓歌手夢受阻。後續靠著驚人的毅力成功瘦身，不僅如此，還練出了有著冰塊腹肌的名品身材！在韓綜《請給一頓飯》中Wendy就公開自己的地獄級減肥方式，雖然鏟肉20公斤，但超嚴苛的瘦身方式真的不是每個人都做得到的啊！

▲Wendy。（圖／Naver、IG@todayis_wendy）

Wendy會在早上將「黑豆+牛奶+蘋果+高麗菜」打成汁當作早餐，而午餐和晚餐則是只喝一碗「沒有任何料」的南瓜湯，除此之外，每天瘋狂練舞及跳繩一百下。不過Wendy表示那是出道前的極端式減肥方式，建議粉絲們還是以循序漸進的方式，可以健康、不復胖的成功瘦！

▲Wendy出道前試過超嚴苛的瘦身方式。（圖／IG@todayis_wendy、@redvelvet.smtown）

姜素拉：按時吃三餐

「玄彬前女友」姜素拉擁有清麗的氣質及姣好的身材，是許多男星心中的理想型，不過高中時期曾是棉花糖女孩，巔峰時期甚至胖到72kg，花了一年時間，以「按時吃三餐」、「規律運動」的方式瘦身，因此姜素拉的體態比起一些過瘦的女星來說還更健康。

▲姜素拉。（圖／IG＠reveramess_、TVN명단공개2017）

雖然姜素拉胃口很好，也不挑食，不過十分自制，食物選擇方面她多以少澱粉、高纖維、蛋白等食物為主，並且不會吃宵夜，在睡前四小時空腹，讓食物完全消化完才會入睡。姜素拉平日裡也會抽空運動，除了騎腳踏車、游泳外，還特地學芭蕾舞，讓身材體態更加勻稱。

志效：204斷食法

被封為「南韓四大美胸」之一的Twice隊長志效，並不是一直都有讓人稱羨的S身材，因為出道前期內分泌失調、加上本身骨架相較其他團員更寬大，在鏡頭上就顯得差異非常明顯！後續是靠著「204斷食法」，在3個月內減重17公斤，從L尺寸變身S號的火辣身材。

▲志效從L尺寸瘦成S號。（圖／Naver、IG@_zyozyo）

「204斷食」又稱做「戰士飲食法」，顧名思義就是將一天的進食時間集中在4小時間，剩餘的20小時則是斷食。而在進食期間，志效會選擇吃自己想吃的食物，就連年糕、泡麵都不會忌口，並且吃到飽就停止。不過這種飲食方式比較適合資深的健身人士使用，建議新手們可以先從1410、168斷食開始。

▲志效。（圖／IG@twicetagram）

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