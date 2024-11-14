吳姍儒曬包不手軟！私下最愛CHANEL　還是資深愛馬仕馬迷

文／美人圈

第59屆金鐘獎戲劇及節目類典禮日前登場，除了入圍、得獎名單備受討論外，最受到大家關注的當然還有「月子做一半」就獨挑大樑主持節目類典禮的「Sandy吳姍儒」。吳姍儒主持實力可謂是有目共睹，為了參與這場盛事，更是生完二胎直接上工，為賺奶粉錢相當拼命呀！

▲Sandy吳姍儒9月剛誕下二寶！（圖／IG@sandywis）

身為金鐘主持人，行頭當然不能輸！眾所皆知吳姍儒私下是名符其實的曬包女王，不僅包櫃囊括好幾咖香奈兒包，就連一包難求的愛馬仕Lindy、Picotin等爆款她都有。本篇也來揭曉吳姍儒豪華包櫃，看看她究竟有哪些狠貨。

▲Sandy吳姍儒私下是出名的香奈兒大戶！（圖／IG@sandywis）

吳姍儒精品包收藏

Hermès Picotin Lock 18

2002年推出的Hermès Picotin水桶包是不少養馬人入門款首選，Picotin在法語中是「小吊桶」的意思，從餵食馬匹所使用的飼料桶涉取靈感，向馬術世界致敬。以Clemence皮呈現，觸感柔軟輕巧、有垂墜感，加上實用容量更深得年輕族群喜愛，標誌性的金屬鎖頭細節更是點睛之筆，焦糖棕色百搭耐看。

▲Hermès Picotin Lock 18。（圖／IG@sandywis、Hermès）

Hermès Lindy

Hermès Lindy（又被暱稱為醫生包）在愛馬仕家族中可以算是比較年輕的一款，設計靈感來自1920年風靡紐約黑人區的舞蹈Lindy Hop，包包對稱的結構和獨特外型非常具有識別度，加上容量大、休閒正式兼用的百搭特性，讓它成為時下貴婦的標配。

▲Hermès Lindy。（圖／IG@sandywis、Hermès）

CHANEL小牛皮小型水桶包

吳姍儒日常私服出鏡率最高的包款就是這顆CHANEL小牛皮小型水桶包，包款注入品牌經典元素像是雙C徽標、菱格紋縫線、金屬皮穿鏈等，圓筒外型實裝度很高，且自帶休閒隨性氛圍，搭配任何服裝都無違和。

▲CHANEL小牛皮小型水桶包。（圖／IG@sandywis、CHANEL）

CHANEL口蓋包

CHANEL口蓋包也是小香迷的經典入門款，雖然年年漲價，但保值程度依舊吸引一眾人搶收藏！吳姍儒這款奶油白配色口蓋包柔美優雅，搭配上金屬雙C旋轉扣環和鏈帶，一上身立刻氣質翻倍，難怪會擄獲吳姍儒的心。

▲CHANEL口蓋包。（圖／IG@sandywis、CHANEL）

CHANEL BOY CHANEL小型口蓋包

帥女孩愛不釋手的BOY CHANEL小型口蓋包也是香奈兒的熱門款，尤其是吳姍儒這款黑金配色，更是搶手！BOY CHANEL採用極具識別度的矩形翻蓋設計，搭配雙C標誌按壓式扣環和粗獷感的馬銜鎖鏈，率性又搶眼，出門完全不擔心到處撞包。

▲CHANEL BOY CHANEL小型口蓋包。（圖／IG@sandywis、CHANEL）

CHANEL 19包

吳姍儒收藏的CHANEL 19包是很熱門的栗子奶茶配色，小羊皮手感細膩，招牌的菱格紋縫線、金屬雙C扣環和率性皮穿鏈等經典元素通通有，是一款可鹽可甜的夢幻包，小香迷必須擁有。

▲CHANEL 19包。（圖／IG@sandywis、CHANEL）

Goyard Anjou mini Tote

同樣是賣到一包難求的Goyard Anjou mini Tote吳姍儒也不放過，百搭白色很抓眼！這款托特小包相當百搭，包面採用Goyard傳統Goyardine面料打造，一面是經典Chevron印花圖案、另一面則是素面牛皮皮革，可以根據穿搭翻面使用，且內附有可拆卸小皮夾，性價比滿分，上班族當通勤包也很適合。

▲Goyard Anjou mini Tote。（圖／IG@sandywis、Goyard）

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