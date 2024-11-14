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挑選燈具3技巧　不花大錢也有Fu

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▲燈具,照明,燈。（圖／unsplash）

▲燈具與照明可以改變居家氣氛。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

想讓家裡在夜晚有好氣氛，或是因應實際使用有足夠照明，想要挑選到適合的燈具，除了照明需求要足夠之外，另外也要分析一下居住空間，不然比例不對或是顏色不搭，無法為空間加分之外，說不定還會有使用上的困難，居家達人分享選燈3要點，讓一般民眾非設計師也能有選燈依據。

▲燈具,照明,燈。（圖／unsplash）

想選擇吊燈，天花板太低不適合
現在許多家中可能有夾層、天花板有做間接照明或額外裝潢等，導致天花板較低，這樣的空間就不適合再選擇往下垂降的吊燈設計，建議地面至天花板的高度，有足約240公分以上較為適宜，不然可能會產生壓迫感，或者是光源過近等狀況。

▲燈具,照明。（圖／特力屋提供）

▲往下垂吊的燈款，需要注意天花板高度。（圖／特力屋提供）

挑選風格燈具，要注意色系
市面上很多設計款式的燈具，再選擇時須考量整體的居家風格，還要材質與顏色都要搭配空間，若工業風裝潢，搭配古典款式就很奇怪，即便選擇木頭材質也建議使用較沈穩的顏色，以及現代化簡約風格。

▲燈具,照明,燈。（圖／unsplash）

▲挑選燈具不能僅看燈本身，要注意整體裝潢。（圖／unsplash）

LED燈具彈性高也省電
若家中想要有個主燈，近年LED吸頂燈是較熱門的選擇，因為LED燈可調亮度之外，也能改變色溫，當成氣氛燈也可以，使用彈性大，且壽命較一般燈泡更長更省電，成為市場新寵，售價約5,000元左右便可入手。

▲燈具,照明。（圖／特力屋提供）

▲LED吸頂燈目前成許多民眾的選擇。（圖／特力屋提供）

關鍵字：

燈具, 居家, 照明, 室內設計, 挑燈

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