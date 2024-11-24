5個台灣北部森林秘境景點！絕美雙瀑布、超巨大神木享受芬多精

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五個台灣北部森林旅遊秘境

台灣森林旅遊推薦一：貴妃池

冰涼清澈的泉水、高聳濃密的樹蔭，坐落於新北坪林的貴妃池是絕佳的台灣森林秘境，想找戶外景點，來這裡就對了！北勢溪支流日積月累地沖刷岩石，而形成略成橢圓，像是一座天然大澡盆的溪池，故稱為貴妃池。

▲貴妃池。（圖／FB@1onetrip）

貴妃池分上下二層水池，上層水池因為被樹蔭遮擋，照不到太陽，所以溪水的溫度冰涼沁爽，而上下兩層的水池間隔著一個小緩坡，溪水往下流時形成了小瀑布。溪水乾淨見底，可以清楚看見許多魚蝦在溪水中悠游，不過池裡的石頭很滑，所以溯溪時記得要注意安全。

▲貴妃池分上下二層水池。（圖／pixnet）

地點：新北市坪林區坪雙路二段

交通方式：坪雙公路（北42縣道）往闊瀨營地方向約13公里的小粗坑橋，小粗坑橋邊有一間福德宮， 廟旁有小徑可以走下去通往貴妃池。

台灣森林旅遊推薦二：新北內洞國家森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區裡面的內洞瀑布，又名信賢瀑布，沁人心脾，且這裡的負離子含量是全台之冠，充滿芬多精的自然空氣令人一來到這裡便忍不住深吸一口氣。觀瀑步道更設有無障礙步道，全程來回只需大約一小時，步道平坦好走、老少咸宜，是相當平易近人的戶外景點。

▲內洞瀑布又名信賢瀑布。（圖／台灣山林悠遊網—林務局）

內洞森林遊樂區海拔約230～800公尺，氣溫涼爽宜人，水資源豐沛，孕育出豐富的生態系，觀瀑步道的短短數百公尺，就能發現將近65種蕨類。內洞森林遊樂區距新店僅僅約50分鐘，可說是大台北地區交通最方便的國家森林遊樂區。

內洞國家森林遊樂區門票：假日80元、平日65元、新北市民40元。

地點：新北市烏來區46號

交通方式：國道3號往新店→新店交流道下→省道台9線→新店→烏來→北107鄉道信賢區→內洞國家森林遊樂區。

台灣森林旅遊推薦三：滿月圓森林遊樂區

滿月圓國家森林遊樂區位於新北三峽大豹溪的上游，距離三峽市區開車大約40分鐘，海拔在300至1700公尺之間，為中低海拔天然闊葉林。終年潮濕涼爽，孕育豐富的蕨類生態。春夏時分，蝴蝶飛舞；秋冬時分，楓情萬種，一年四季景色皆獨一無二，絕對是讓人想一再到訪的台灣森林秘境。

▲滿月圓國家森林遊樂區。（圖／台灣山林悠遊網—林務局）

滿月圓國家森林遊樂區的健行步道走至盡頭即可見得滿月圓瀑布與處女瀑布。滿月圓瀑布直沖而下，壯闊奔騰的轟隆飛車；處女瀑布則較為溫柔婉約，仙氣飄飄的曼妙白練。兩者在天氣晴朗之時，陽光在水瀑間折射變化，時常可見七彩絢爛彩虹。

▲處女瀑布。（圖／台灣山林悠遊網—林務局）

園區內的主要步道可以欣賞隆隆瀑布、鬱鬱森林、翩翩蝴蝶、飄飄紅楓。且園區內無障礙空間設置完整，適合各年齡層造訪。 2019年還整建了全新的遊客中心，增設互動AR設施，寓教於樂。

滿月圓國家森林遊樂區門票：非假日全票80元、假日全票100元，若是新北市民、軍警、學生、 7-12歲兒童則為半票50元。

地點：新北市三峽區有木里174-1號

交通方式：

自行開車：國道3號三鶯交流道→省道臺3線→省道臺7乙線→鄉道北115線。

大眾運輸：搭乘高鐵或臺鐵至板橋站，轉搭臺北客運702至三峽，轉搭臺北客運807至滿月圓停車場站。

台灣森林旅遊推薦四：桃園拉拉山國家森林遊樂區

拉拉山國家森林遊樂區位於桃園市復興區北橫上巴陵一帶，此地是泰雅族的上巴陵部落，具有豐富的檜木與生態資源，是全台面積最大的紅檜森林。

拉拉山國家森林遊樂區位於霧林帶，植群分類屬針、闊葉混合林，完整保育千百年自然環境造就的珍貴檜木巨木群；亦為臺灣藍鵲、黃腹琉璃、臺灣野山羊等野生動植物重要棲息環境。另外，由於位於霧林區，拉拉山國家森林遊樂區擁有雲霧繚繞的浪漫雲海。

▲拉拉山國家森林遊樂區。（圖／桃園觀光導覽網）

走在森林中的自導式環狀步道可以近距離地欣賞超古老、超巨大神木，漫步在海拔一千五百多公尺的森林裡，享受這個充滿古老樹群芬多精的戶外景點。而夏日更是正值水蜜桃季節，來到拉拉山，絕對不要錯過香甜多汁的水蜜桃。

▲拉拉山國家森林遊樂區充滿古老樹群芬多精。（圖／桃園觀光導覽網）

拉拉山國家森林遊樂區門票：全票200元、半票100元、 65歲以上長者與3歲至6歲兒童及小學生非假日戶外教學，享有10元優惠票，非常適合帶小朋友來趟森林旅遊。

地點：桃園市復興區

交通方式：

開車前往：桃園→大溪→省道台7線→復興→縣道116線→拉拉山森林遊樂區。

開車前往：羅東→省道台7線→明池→縣道116線→拉拉山森林遊樂區。

搭乘客運：可在桃園站搭乘桃園客運5090 、 5091 ，或是於中壢站搭乘中壢客運5301路線，皆可抵達拉拉山（林班口）。

台灣森林旅遊推薦五：宜蘭蘇澳冷泉

蘇澳冷泉位於宜蘭蘇澳。由於宜蘭豐沛的雨量，加上蘇澳的石灰岩層而形成此得天獨厚的蘇澳冷泉。 蘇澳冷泉為低於攝氐22度的「低溫礦泉」，無色無臭，水質清澈透明，是可浴的碳酸泉。

▲蘇澳冷泉。（圖／Trip.com）

泡冷泉時，因水溫比人體溫度低，所以剛下池子會感覺比較寒冷，但浸泡不到五分鐘，便覺渾身發熱，且池底會不斷冒出潔細的氣泡，整個人即彷彿浸泡在無糖的汽水裡，沁涼消暑。泡在冷泉中，蒸騰熱氣即會自動煙消雲散，而且蘇澳冷泉還有美顏及改善皮膚病的問題。

冷泉區設有男女露天大眾池和個人浴池，可自由選擇。此外，由於冷泉水質清澈甘美且富含大量的二氧化碳，也可製成食品及飲料，像是蘇澳的「羊羹」和早期的「彈珠汽水」即是以冷泉調製而成，不過現在後者已不生產，但羊羹依然是蘇澳冷泉的特產。

▲冷泉區設有男女露天大眾池和個人浴池。（圖／蘇澳鎮公所）

蘇澳冷泉公園入園門票120元、 3歲未滿12歲小孩及65歲以上老人為半票，若為蘇澳鎮民平日則可以免費入場。

地點：宜蘭縣蘇澳鎮冷泉路6之4號

交通方式：

自行開車：國道5號→蘇澳交流道→馬賽路→中山路二段至一段→中原路→冷泉路。

大眾運輸：搭臺鐵至蘇澳站，步行約5分鐘。

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