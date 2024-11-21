唐吉訶德桃園店12／5開幕！無24H推獨家甜點「新感覺甜香烤地瓜」

▲DON DON DONKI桃園統領廣場分店，將在12／5正式開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

DON DON DONKI在桃園統領廣場開設的全台第6家分店，將在12／5正式開幕，也是該品牌首度進駐桃園地區。延續品牌一貫的日式風格，提供豐富多元的日本商品，包括食品、生鮮、美妝與生活用品等，離火車站5分鐘便利的交通位置，預計讓桃園火車站周邊商圈多一個新亮點。

桃園統領店匯集DON DON DONKI經典商品，從懷舊零食到熱門動漫聯名款，無論是老少皆宜的零食，還是動漫粉絲的周邊商品，都應有盡有。此外也首次推出「新感覺甜香烤地瓜甜點」，以日本地瓜搭配北海道牛奶冰淇淋，打造香甜濃郁的特色甜點，僅在桃園店限定販售。而招牌現烤和牛串也將同步上架，讓顧客可用入門價品嚐和牛滋味。

▲DON DON DONKI在桃園統領店獨家甜點「新感覺甜香烤地瓜」。

除販售食品還規劃專屬的化妝品區，包括人氣日系彩妝、護膚品與面膜，滿足年輕族群與家庭客層的多樣需求，更特別設立吉祥物專區，展示品牌人氣角色DONPEN企鵝與多款可愛的日本卡通商品，意圖成為桃園地區是喜愛日本文化消費者的打卡點。

業者表示，DON DON DONKI桃園統領店將於12／5上午11點正式開幕，營業時間為每日11：00至23：00，為慶祝開幕也將推出多款限定商品與促銷優惠。店址位於桃園市桃園區中正路61號B1。