Jo Malone奶油色形象店日系風太美！SABON香氛酒店限定開瓶器必拿

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

近期有非常多的活動，從快閃店到形象旗艦店，每一個據點都換上絕美夢幻的風格，想要古典、奢華通通都可以滿足，還可以挑最棒的禮物，快來看看有哪裡好去！

＃Jo Malone 大稻埕形象概念店

Jo Malone一直是很受台灣女性喜愛的品牌，這次在復古味十足的大稻埕開設全新的形象概念店，保留日治時期的建築，運用檜木榫卯技術建構，全程不用一顆釘子，搭配水磨石地板、一體式洗手槽等，打造具有日系質感的店裝，並且陳列出品牌所有的香水、洗沐系列，特別推出的圖書館系列，復刻過去多款經典限量的香味，包括：2006年的龍舌蘭與可可香水、1995年的琥珀與薰衣草香水、2007年的白茉莉與薄荷香水，用香氣重新喚醒最美好的時刻。

＃SABON 美好年代香氛酒店

在2024年SABON以美好年代香氛酒店為靈感，推出一系列的聖誕限量單品與組合，21日更在新光三越南西店開設同主題的快閃店，現場不僅有多款限量禮盒可以入手，只要來領取護照拍照打卡，集點2點以上就可以兌換免費的香氛贈禮，單筆消費滿2800元，更可以獲得華麗歐風鑰匙設計的磨砂膏開瓶器一只，每個人獻贈一次，贈完為止。

＃eminent萬國通路 風格野營快閃店

行李箱品牌萬國通路從11月23日至12月1日在新光三越信義新天地A11廣場打造風格露營快閃店，以木造基地營造奢華露營（Glamping）的氛圍感，更有白雪飄飄的冬季雪景，現場更展演全新「KK74 Funloader戶外風格行李箱」，多機能的設計戶外露營也能超實用，更是拍照打卡時髦配件。