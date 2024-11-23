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「DIMOO WORLD x CASETiFY 」夢境奇幻樂園空降信義香堤廣場

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▲▼DIMOO WORLD 夢境奇幻樂園好拍又好玩 。（圖／品牌提供）

▲DIMOO WORLD夢幻奇幻樂園成為台北信義區最可愛打卡點。

記者曾怡嘉／台北報導

CASETiFY 繼日前宣布與 POP MART（泡泡瑪特）首次合作推出以旗下最受歡迎的角色 DIMOO 為主題的聯名系列後，即日起在台北信義香堤廣場打造「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」快閃體驗空間，邀請粉絲們趕快來拍照互動體驗，現場夢幻可愛，更有打卡好禮等你來拿！

▲▼DIMOO WORLD 夢境奇幻樂園好拍又好玩 。（圖／品牌提供）

▲現場展示多款限定商品，還又多種互動拍照體驗等你來玩。

DIMOO粉絲看過來，DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」快閃體驗空間即日開跑，延伸 DIMOO WORLD x CASETiFY 聯名系列的雲朵主題，帶來立體 DIMOO 拍照區及幻彩燈光秀等限定互動體驗。

▲▼DIMOO WORLD 夢境奇幻樂園好拍又好玩 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 推出獨家 DIMOO WORLD x CASETiFY 夢幻限量禮盒。

▲▼DIMOO WORLD 夢境奇幻樂園好拍又好玩 。（圖／品牌提供）

▲泡泡扭蛋鑰匙圈只送不賣。

同時為慶祝「DIMOO WORLD x CASETiFY 夢境奇幻樂園」正式登場， 更特別推出兩款地區限定漫畫風格 DIMOO 印花手機殼及電子配件，以及夢幻限量禮盒。消費者凡於 CASETiFY 台北兩家門市購買任一件DIMOO WORLD x CASETiFY 聯名系列產品，即可獲得「美夢扭蛋體驗券」一張，前往快閃空間隨機轉出「泡泡扭蛋鑰匙圈」一個（數量有限，送完為止），更祭出盲盒兌換券及打卡禮等多樣活動，有趣又好玩。

▲▼DIMOO WORLD 夢境奇幻樂園好拍又好玩 。（圖／品牌提供）

▲DHC即日推出《威力在哪裡》限定版護唇膏。

比夢幻也要比可愛，DHC純欖護唇膏換上超可愛新衣，即日起推出威力在哪裡（WHERE’S WALLY?）限定聯名款，《威力在哪裡》自1987年出版即風靡全球，掀起一股尋找威力的風潮，此次與護唇膏跨界合作，讓人覺得超驚喜。

▲▼DIMOO WORLD 夢境奇幻樂園好拍又好玩 。（圖／品牌提供）

▲DHC 純欖護唇膏  威力在哪裡限定聯名款，350元。

DHC護唇膏自推出以來，在日本持續熱賣突破1.6億條，富含純天然橄欖美容油的成分，無香味、不黏膩的膚觸，能溫和地守護雙唇，並賦予唇部肌膚所需的營養及潤澤度，讓雙唇煥發柔嫩水亮的健康光澤。

關鍵字：

CASETiFY, POPMART, DIMOO, DHC, 聯名系列

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