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UNIQLO感謝祭開跑！「抗寒神器」狂銷15億件、羽絨外套現省1000元

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記者李薇／台北報導

日本服飾品牌UNIQLO即將於今（29日）至12月5日，連續7天舉辦2024冬季感謝祭，眾多保暖單品通通下殺，最高單件商品限省1000元，而且大人、小孩保暖衣物通通可以一站式購足，消費滿2500元再送保溫杯；另一個平價時尚品牌GU的感謝祭也早在22日開打，連續14天當然要買好買滿。以下更推薦UNIQLO必買三大品項，錯過就來不及。

【UNIQLO推薦必買LIST】

＃TOP 3：柔軟針織刷毛T恤，懶人極簡首次最低價！

▲UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲柔軟針織刷毛T恤，優惠價390元。（圖／品牌提供）

獨特針織刷毛的材質，穿起來柔軟蓬鬆，中性簡約的單品是日常懶得思考穿搭人的必備好物，更有圓領、中高領等多種樣式可供選擇，套了直接出門保暖又輕鬆，隨時隨地展現美式休閒風格，尤其是緊急倒垃圾、買早餐、拿外送，不需思考、上身同樣有質感的單品，不多拿幾件對不起荷包。

＃TOP 2：HEATTECH吸濕發熱衣，狂銷15億件的時髦基本款！

▲UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲HEATTECH吸濕發熱衣，優惠價590元。（圖／品牌提供）

每到冬天HEATTECH吸濕發熱衣都是人人必買的好物，在全球創下15億件的銷售量，口碑不需要多說，舒適柔軟的材質穿在身上極致親膚，而且簡約的顏色以及內搭設計，多層疊穿其他單品也超級時髦，重點是完全不需要犧牲保暖功能，輕鬆穿出質感老錢風。

＃TOP 1：無縫羽絨連帽外套，現省1000元怎麼買都划算！

▲UNIQLO。（圖／品牌提供）

▲無縫羽絨連帽外套，優惠價3490－3990元。（圖／品牌提供）

羽絨可以說是冬季必備單品，不管是在台灣或是出國穿，都很百搭，除了現省1000元是必買理由之外，機能也是不容忽視的關鍵，防潑水處理面料可以抵擋小雨，蓬鬆度750FP+的優質羽絨可以提供極致保暖，根本是人手一件的必備單品，當然要趁CP值最高時刻囤貨。

關鍵字：

UNIQLO, GU, 感謝祭, 穿搭, 時尚

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