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年末派對「女王氣場」加持神器來了！裘莉御用色讓貴氣爆棚

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年末派對季到來，想要讓自己迎接新氣象，完美好氣色非常重要，可以為新年帶來完美的開端；不想麻煩畫全妝，唇色是可以快速帶來好氣色的單品，以下就分享多款時髦唇膏，每一色都是百搭經典。

＃TOM FORD 水潤緞光設計師唇膏，售價2150元

TOM FORD,DOLCE & GABBANA,Visee,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

TOM FORD向來很能抓住女性最誘人的樣貌，其唇膏更是上市即斷貨，受到全球愛美人士的爭相收藏，9月更宣布由好萊塢巨星安潔莉納裘莉成為唇膏代言人，更是擦上品牌經典色號「史嘉蕾紅」#16 Scarlet Rouge，流淌高貴「藍色血液」的紅色調，修飾肌膚暗沉蠟黃，同時展現出女王氣場。

＃DOLCE & GABBANA 唯我水感奢光唇膏，售價1550元

TOM FORD,DOLCE & GABBANA,Visee,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

想要來點異國浪漫性感，DOLCE & GABBANA最能展現滿滿魅力，極致優雅的細管唇膏是以義大利傳統建築樑柱為靈感，金色管身搭配白色方形蓋子，絕對仙氣爆棚，奢光系列更是添加義大利橄欖油萃取與玻尿酸，上唇等於養純，保濕度狂增30%之外，更能帶出嬌豔欲滴的飽滿唇色。

＃Visee 光誘恆吻唇膏，售價380元

TOM FORD,DOLCE & GABBANA,Visee,唇膏,彩妝,。（圖／品牌提供）

在開架擁有高人氣的日系彩妝Visee在年末推出兩款限量新色的光誘恆吻唇膏，不管是自然優雅的玫瑰茶色還是個性知性的棕紅色，都是亞洲女性輕鬆可以駕馭的色調，而且每支唇膏都蘊含高比例的玻尿酸鈉、角鯊烷等養護成分，不用擔心雙唇乾燥，一抹都能迅速幼態澎潤。

關鍵字：

TOM FORD, DOLCE & GABBANA, Visee, 唇膏, 彩妝

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