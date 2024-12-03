8米LABUBU耶誕樹現身西門町　萌粒小屋獨家商品必須收！

▲潮玩品牌POP MART首度響應西門商圈「樂購町」活動，推出耶誕驚喜系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

潮玩品牌POP MART首度響應西門商圈「樂購町」活動，推出耶誕驚喜系列，先以高達8公尺的LABUBU耶誕樹當地標，開設萌粒小屋，還沒開幕就引發許多民眾好奇圍觀，還開賣台灣限定「草莓奶昔萌粒」公仔，濃濃童趣與可愛潮流絕對要入手啦！

今年POP MART於西門町舉辦大型展覽，從捷運六號出口延伸到周邊商圈。8公尺高的LABUBU聖誕樹成為最吸睛的打卡景點，樹頂裝飾閃亮星星，樹身佈置充滿節日氛圍，成為一出站的視覺焦點。

糖果色調的萌粒小屋坐落在真善美廣場，以繽紛彩虹色系與醒目紅色品牌標誌呈現。小屋頂部的復古風格大型電視裝置，播放節日祝福標語，為整體空間增添溫馨氛圍。DIMOO和SKULLPANDA的大型公仔站立在小屋周圍，搭配氣球和禮盒造型，氣氛超可愛，打卡絕對有滿滿節慶風，即起到12／31前都可以來逛逛。

而「草莓奶昔萌粒」系列公仔也在萌粒小屋限定販售，分為DIMOO和SKULLPANDA兩款造型，公仔靈感來自草莓奶昔，角色彷彿從奶昔杯中探出頭，搭配草莓裝飾和漸層色彩，展現夢幻童話感，售價330元。





POP MART表示，針對耶誕活動也祭出多項優惠活動，即起至12／15期間於萌粒小屋消費滿1,320元，可獲得耶誕系列小鏡子；12／16至12／31期間消費滿額，則可獲得耶誕系列鑰匙鏈。購買草莓奶昔系列公仔還可用199元，加購限量耶誕系列「推拉徽章」。

除了小屋展區，POP MART在西門徒步區還設置四大打卡點，包括紅樓前的「LABUBU紅磚造型」融合工業復古風；永安棧前的「LABUBU郵筒造型」呈現鄉村溫馨感；武昌街的「MOLLY甜甜圈」展現芭蕾舞者魅力；誠品生活武昌店旁的「SKULLPANDA耶誕禮物」營造濃厚節日氛圍。

全台POP MART門市也同步推出優惠。12／16至12／25期間，消費滿990元可獲得賀卡套組；消費滿1,650元送SKULLPANDA耶誕磁吸留言板；消費滿1,980元可得耶誕系列包裝盒；消費3,300元可獲得SKULLPANDA耶誕家用布藝裝飾品。

日本插畫《貓福珊迪快閃店》將從12／4至2／16在 R79 中山地下書街登場，本次主題讓貓咪們化身各式可口的下午茶甜點，推出六大拍照打卡點，現場也推出近30款周邊商品，甜甜圈喵們跳上「抱枕／護頸枕組」、「造型抱枕」、「鑰匙圈」及「短T恤」等商品上，不論是抹茶、巧克力還是草莓口味的貓咪，全部都卡哇依到讓人出現選擇障礙，貓迷們準備添新療癒囉。