洗澡也能超療癒！可愛北極熊、雪人香皂　洗得乾淨又有迷人香氣

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

皂帶給人的潔淨清爽，是沐浴乳很難做到的膚感，尤其是台灣天氣潮濕炎熱，肌膚出油狀況偏高的人也很多，因此，皂類非常受到歡迎，以下就分享多款質感香皂，不僅洗得香香，更要洗得療癒。

＃大春煉皂 初見雪原2024聖誕禮盒，售價800元

擁有百年歷史的大春煉皂一直以來致力於推出更好使用感的香皂，以及飯店用棄的皂品回收再製，在肥皂這塊領域可以說是從製造到回收一條龍服務，為每個人的環境盡最大心力；聖誕節到來更推出超可愛的禮盒，裡面擁有雪人造型的「暖心雪寶」香皂，木質調香氣迷人沉靜，還有聖誕樹造型的「希望之森」添加台灣高山綠茶，可以幫助肌膚油水平衡，限量發售。

＃LUSH 北極熊香氛皂，售價340元

想要香味療癒又可愛的香皂，LUSH可以說是最能滿足各種需求的品牌，在冬季更是限量推出北極熊造型的香氛皂，可別看它好像只是外型迷人，裡面更是以舒緩的燕麥奶，搭配可以為肌膚保濕的椰子油與大豆優格，香草的清甜氣息更增添洗沐時的趣味感受。

＃樟之物語 活力幻顏精華皂，售價420元

水晶肥皂是台灣人從小到大的回憶，其南僑集團將研製肥皂的豐富經驗，全新推出更質感的樟之物語品牌，其中，活力幻顏精華皂不僅通過美國AMA認證，任何膚質都可以使用，更是採用七段壓製工法，即使用到最後一刻也不會輕易軟爛，得以繼續使用。