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「貴婦乳霜」海洋拉娜特快車開進101！超狂大禮包時間、拿法全攻略

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海洋拉娜,LA MER,SABON,快閃,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台北報導、攝影

聖誕節就是本月很多店家都紛紛換上節慶裝飾，走在路上都很有過節氣氛，海洋拉娜也在台北101舉辦期間限定奇蹟禮物特快車活動，從12月4日到12月31日都可以享有優惠活動以及滿額禮，從12月4日至10日更有與奢華茶葉品牌TWG Tea限量聯名茶香馬卡龍，趕快抓緊時間衝了！

海洋拉娜,LA MER,SABON,快閃,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

海洋拉娜,LA MER,SABON,快閃,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

這次的展期時間可以說是橫跨整個12月都有得拍，但是如果想要買得最划算、拿最多好禮，12月7日到8日可以說是黃金兩天，因爲周末期間在快閃店消費可以獲得獨家客製寵愛束口袋，有台北101會員App可以再拿乳霜托特包，並且拿到與TWG Tea限定聯名馬卡龍兌換券，每份2顆，需當天兌換。

海洋拉娜,LA MER,SABON,快閃,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

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而且這次海洋拉娜可以說是超佛系，消費滿8000元有「奇蹟星願手機鍊＋禮盒」、15000元拿「客製化字母列車鑰匙圈」、20000元是「荔枝皮紋手拿包＋補水煥膚2件組」，雖然各自都有不同門檻的滿額禮，但是只要達到20000元最高門檻，直3個門檻通通都送，當然要拿好拿滿。

海洋拉娜,LA MER,SABON,快閃,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

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針對年末贈禮更是推出多款禮盒，其中，最推薦新品醇粹活膚晚霜30ml，可以帶回護手霜30ml以及沁藍化妝包，優惠價9000元；還有潤澤列車組買30ml享47ml，可以從經典乳霜、舒芙乳霜、晶凍凝30ml任選一瓶，直接帶回經典乳霜7ml、舒芙乳霜7ml、經典乳霜3.5ml還有沁藍化妝包，優惠價只要7800元。

海洋拉娜,LA MER,SABON,快閃,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

海洋拉娜,LA MER,SABON,快閃,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

在2024年SABON以美好年代香氛酒店為靈感，推出一系列的聖誕限量單品與組合，11月21日更在新光三越南西店開設同主題的快閃店，現場不僅有多款限量禮盒可以入手，只要來領取護照拍照打卡，集點2點以上就可以兌換免費的香氛贈禮，單筆消費滿2,800元，更可以獲得華麗歐風鑰匙設計的磨砂膏開瓶器一只，每個人獻贈一次，贈完為止。

▲Jo Malone,SABON,eminent,萬國通路,時尚,快閃,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

海洋拉娜, LA MER, SABON, 快閃, 聖誕節

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