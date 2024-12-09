「最美整形範本」高允貞是髮量富翁！冬季養髮3秘訣打造同款高顱頂髮型

▲高允貞。（圖／取自 goyounjung IG）

圖文／CTWANT

有最新一代「韓國整形範本」之稱的女星高允貞自演出Netflix﻿﻿《MOVING 異能》後就話題不斷，也因此拿下第3屆青龍系列大獎的電視劇部門「新人女演員獎」。而高允貞讓人羨慕的不只有美貌，她的「高顱頂」蓬鬆髮量更時常登熱搜，蓬鬆的頭頂會讓女生看起來更凍齡、顯年輕，因此這篇就由專業頭皮保養老師Kelly Kim來分享三大冬季富養髮秘訣，幫助你養出如高允貞般的秀髮。

富養髮祕訣一：養髮要由內而外，日常飲食也要多攝取高蛋白食物

想要秀髮豐盈、髮質強韌，日常飲食也能幫上大忙！髮絲和頭皮主要由蛋白質構成，多吃鮭魚、雞蛋、豆類等高蛋白食物，有助增強髮根。另外，維生素A（胡蘿蔔）、維生素C（柳丁）、維生素D（蛋黃）和維生素E（杏仁）等營養素，也都是讓頭髮健康亮澤的關鍵。再搭配一些富含鐵質的紅肉和Omega-3脂肪酸（核桃），能讓髮絲更有光澤與彈性。如果平時飲食難以攝取足夠營養，也可以考慮補充生物素（Biotin）或維生素D，從內在幫助髮質穩固。

富養髮秘訣二：日常隨手養髮，可以多梳頭或者搭配頭皮精華液

想讓頭皮健康、髮絲強韌，可以從日常生活中的小習慣開始。每天花幾分鐘梳理頭髮，從額頭到頭頂、耳邊到頭頂、脖子後面到頭頂，不僅能促進血液循環，還能提升頭皮彈性。在乾燥的秋冬，多喝水也是保持頭皮水分平衡和髮絲健康不可或缺的細節。

富養髮秘訣三：避開養髮地雷比如頭髮綁過緊都會造成掉髮

要擁有健康強韌的髮根，這些NG行為必須避免！首先，綁頭髮時記得避免過緊的髮型，並且經常更換分髮線方向，減少頭皮和髮根的壓力，預防牽引性掉髮。此外，頭皮也需要防曬保護，長時間暴露在紫外線下會加速頭皮老化，使髮根變得脆弱。外出時不妨戴上帽子或撐傘，給頭皮提供足夠的遮蔽，讓頭皮保持健康，髮根也自然更穩固！

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專屬女性髮根強健的頭皮清潔產品，添加黑豆胜肽及小分子玫瑰蛋白成分，修護髮絲、增加蓬鬆感，可改善髮縫變寬、髮際線不豐厚、髮質脆弱等三大女性頭皮及髮根問題，讓女性自信展現豐盈秀髮。

▲呂RYO 強韌蘊髮洗髮精，515ml／699元。（圖／品牌提供）

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▲The Body Shop 薑根鏗活調理洗髮精，400ml／690元。（圖／品牌提供）

洗髮精推薦：fino高效滲透修護洗髮乳

台灣通路持續熱銷霸榜的人氣護髮品牌fino，全新推出「fino高效滲透修護洗髮乳／潤髮乳」，不但能深層潔淨頭皮，還添加3大護膚級美容精華，修護滋潤粗硬乾燥髮質，從髮根到髮尾徹底柔順一梳到底不糾結，輕鬆告別稻草髮，成為人人稱羨的背影殺手。

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