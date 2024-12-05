PRADA美妝要來了！時髦精必拿的最熱賣TOP 1　人人都是包色兼洗版

記者李薇／台北報導 圖／pradabeauty IG、品牌提供、記者李薇攝

精品美妝PRADA BEAUTY即將在2025年正式進入台灣，12月中也將舉辦產品預覽，由美妝巨頭萊雅集團經營管理，為頂奢化妝品市場再添一股勢力；雖然PRADA早在2000年就跨足美妝，但曾停產多年，終於在2023年8月再度回歸，以更全面、更多元的品項，迅速吸引美妝迷目光；針對網路上粉絲已經推爆的好物，立刻先盤點TOP 3必買清單。

TOP 3：4色眼影盤

金屬三角形可以說是PRADA標誌性LOGO，以此為靈感設計出的眼影盤，同樣也採取三角形的粉盤分割設計，甚至在最上方切割出最深的陰影色，不僅整體視覺很前衛，各種大膽鮮明的配色，更令人聯想到每季伸展台上的時尚華服；特別的是，在使用上，一般打底色或是中間色通常都是暈染面積最大、消耗速度最快的色系，特別把最深色份量縮小，確實很符合使用邏輯，同時細膩、顯色的發色度，更是很多人愛它的關鍵。

TOP 2：Paradoxe女性淡香精

香水通常是歸類在美妝範疇，過去PRADA香水支線在台灣是由盧亞經營，這次是否會隨著彩妝重新移交給萊雅管理尚未可知，但Paradoxe女性淡香精在國外可謂是人手必備的時髦女香，優雅的花香琥珀調，結合清新淡雅的橙花以及溫潤內斂的琥珀與麝香，可以說是女性都會喜歡的香氣，給人一種溫柔自信的氛圍。

TOP 1：金屬唇膏

延續PRADA經典LOGO的金屬質感設計，其唇膏系列全部採用銀色管狀打造，圓形設計在中央打造長方形立體結構，連唇膏膏體切面都是三角形，小至每個細節都在呼應品牌精神，除了潤唇膏之外，唇膏系列大致分為霧面與光澤兩種不同系列的質地，因為質感的不同，霧面會更顯飽和顯色，扎實感更明顯，光澤則是帶有8成的顯色度，一樣很高，在不同光線下可以呈現出細膩光影，絕對是妝容的點睛之筆，加上其價格為彩妝品項中較易入手的單品，難怪直接洗版IG。

除了即將到來的新品牌，精品彩妝最近也有不少品牌持續推出新品，像是：Dior、DOLCE & GABBANA、CELINE等，也都一直有精彩的好物值得收藏，以下就立刻來看。

＃Dior 生命之源臻金醇萃精華，售價56500元

Dior旗下最頂級的生命之源臻金醇萃系列，從「甜酒之王」依肯酒莊所釀造的貴腐酒中，發現其蘊藏超強大的逆齡能量，選用全球前2%的葡萄藤蔓嫩芽、精選全酒莊25%的蘇維翁品種中萃取依肯樹液金萃，搭配依肯貴腐菌獨特活性因子，獨創青春因子SOD，細緻絲滑的質地，比黃金還珍貴的奢寵極致膚況。

＃CELINE LE ROUGE TRIOMPHE唇膏，售價2900元

在2023年由設計師HEDI SLIMANE親自操刀的CELINE BEAUTÉ，終於在2024年9月正式進入台灣，可以說是非常年輕又具有態度的美妝系列，首推的經典LE ROUGE TRIOMPHE唇膏，充滿法式高級質感的設計中帶有鬆弛氛圍，絲緞色澤的一抹紅是時尚伸展台上的綢緞，也是女人最性感至極的豐唇。

＃DOLCE & GABBANA 寶石之吻奢緞唇膏，售價1700元

DOLCE & GABBANA在2024年秋冬推出全新的限量彩妝「撒丁金絲珠寶系列」，把珠寶作為彩妝靈感來源，在包裝上以金色管身在外盒頂端搭配華麗的珠寶設計，4支精選限量色宛如鑽石般細滑質地，一抹就可以展現極致美色，同時散發細緻光彩。