舒華、Jennie都在用！2025年韓妞髮型趨勢：復古風、多層次是關鍵

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、roses_are_rosie IG、jennierubyjane IG、yeh.shaa_ IG、dlwlrma IG、newjeanss___hanni IG、hi_sseulgi IG

韓系髮型權威Oppakoreahairsalon主理人Chris，公布2025年韓系髮型三大趨勢，重點在於復古的層次感，搭配不同長、捲度呈現多樣風格，重要的是日常需要做好基礎護理與造型打底，才能打造出髮絲光澤感與降低毛躁，呈現出好看的層次氛圍，尤其是護髮精油不需要在髮絲停留或沖洗，頭髮在微濕或乾燥的狀態下就能輕鬆使用，是髮型師經常使用的產品之一。

＃2025髮型趨勢一：韓系碎髮

韓系碎髮的重點在於的打造出輕盈、幹練、清爽的感覺，因為整體造型會著重在髮尾剪得比較碎，來營造輕盈的層次感，所以早上起床時容易顯得髮絲與髮尾毛躁，建議可以先用護髮精油改善髮尾分岔、撫平毛躁，再塗抹抗熱造型品，利用離子夾整理出瀏海碎髮與層次感，髮尾可以稍微捲曲，就能打造自然、輕盈的彎度。

＃2025髮型趨勢二：韓系濕髮

韓式濕髮是近年韓星常見髮型之一，不同於日式濕髮較著重束感，韓系濕髮更著重自然蓬鬆、慵懶且輕微凌亂的氛圍感，建議在使用離子夾或電棒捲做基礎造型後，先使用護髮精油撫平髮尾毛躁與分岔，接著使用質地輕盈水潤、吸收快速的單品，從髮尾五指張開將精油梳開、往上抓取，呈現髮絲自然濕漉的光澤感，並利用手指剩餘的護髮精油，在頭頂梳開抓出一點弧度；瀏海處則是濕髮造型最有靈魂的部分，使用少量精油在鬢角、髮尾一縷一縷做出層次，讓細節處展現出濕髮感，就能展現出蓬鬆又精緻的氛圍感。

＃2025髮型趨勢三：韓式果凍燙捲

有別於常見的羊毛捲，韓式果凍燙捲髮是從頂部開始呈現捲曲，展現更自然的慵懶氛圍，每一個捲的弧度更大、更寬，主要打造自然捲的蓬鬆感和氛圍，同時更有髮量增量的效果，由於燙捲後的髮質通常較為乾燥，日常的修護很重要，除了髮膜外，建議早晚在整理捲髮之前，先使用護髮精油給予頻繁燙髮損傷髮質的頭髮滋潤，展現柔順光澤；接著使用抗熱產品隔熱傷害與造型記憶，再用電棒捲整理髮型，就能維持 24小時完美捲度。

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