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衣櫃裡不能沒有「丹寧褲」！5種搭配刷存在感　最推西裝外套不出錯

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拼接丹寧長褲 價格店洽 by GUCCI／圖騰襯衫 NT$41,000 by VERSACE／Eclectic復古金造型耳環 NT$24,000 by Chloé／細版logo皮帶 價格店洽 by GUCCI

圖文／鏡週刊

我就問，誰的衣櫃裡面沒有一件丹寧褲？
這不可能吧！！！（對，一定要3個驚嘆號）
這麼萬年不敗、經典百搭的單品，
絕對是女孩們必備、不可缺少的好夥伴；
然而丹寧褲百百種，
挑選一件著重細節、設計特殊的作品，
才不會淪為制服般的普通。
這一點，女孩們切記啊，
誰想要這麼不顯眼的被街上的牛仔軍團淹沒呢？

乖乖牌　壞了規矩

牛仔藍是什麼樣的藍色呢？
不管深深淺淺的
只要是那一抹藍
都算是了吧！
拼接就是把不同顏色的丹寧湊在一起
不對稱的手法想逃脫框架中的循規蹈矩
讓我披上件襯衫吧
到底我是不是小乖乖？
你説説看。

【靚時尚】牛仔不簡單

▲串珠流蘇丹寧長褲 價格店洽 by GUCCI／寬版白襯衫 價格店洽 by GUCCI／LEONIE水鑽高跟鞋NT$40,100 by Chloé／水鑽鏈串戒指 NT$999 by H&M Studio。

小報告　刷存在感

有誰會想到可以在率性不羈的丹寧褲上
綴滿了串串的珠穗呢？
喜歡走路時聽著流蘇摩擦著的那細瑣的小小聲響
是不張揚的宣告著嘿我來嚕
也是暖心叮嚀般讓我知道我不孤單
這些可可愛愛亮亮的小東西吶
讓我用寬大潔白的襯衫襯托你們的閃閃發光吧！

【靚時尚】牛仔不簡單

▲珠飾刺繡雛菊丹寧長褲 價格店洽 by GUCCI／粉橘色低衝擊羊毛短袖針織衫 價格店洽 by Chloé／芭蕾舞鞋 價格店洽 by GUCCI／墜飾耳骨夾 NT$999 by H&M Studio／復古金鏤空愛心戒指 NT$14,000 by Chloé。

心花開　粉色泡泡

小雛菊是份清純是種浪漫
低下頭看著它滿開在我的雙腿上時
柔柔的粉橘色與荷葉邊加速了迸發的少女情懷
就夢幻一回吧
我這樣想著。

【靚時尚】牛仔不簡單

▲奶白色牛仔褲 NT$36,300 by Chloé／緞面細節深桃心領上衣 NT$2,499 by H&M Studio／LEONIE水鑽高跟鞋 NT$40,100 by Chloé／鉛灰色短版外套 NT$21,500 by BLUGIRL／Eclectic復古金造型項鍊 NT$69,000 by Chloé／Eclectic復古金造型手鐲 價格店洽 by Chloé。

小清新　強勢主導

也不是同色控的莫名堅持
但是挺喜歡一身清清爽爽的白色啊！
白色丹寧有種脫俗的氣質
運用大件式的飾品強化整個造型的輪廓
就是一種清新勢力。

【靚時尚】牛仔不簡單

▲大口袋丹寧長褲 NT$39,500 by VERSACE／焦糖色麂皮西裝外套 價格店洽 by GUCCI／白色有機棉短袖合身襯衫 NT$27,800 by Chloé／芭蕾舞鞋 價格店洽by GUCCI／logo耳環 價格店洽 by BLUMARINE／復古金鏤空愛心戒指 NT$14,000 by Chloé。

闖社會　底細難辨

說到底
丹寧褲與西裝外套的組合
是絕配也是從不會出錯的穿搭方式
褲管上大口袋的設計有了功能性
讓合身好看但不好裝放東西的麂皮西裝有了小幫手
在粗獷與帥氣的結合下
芭蕾舞鞋為我的一身劃下完美句號
說不出的女人味
會是我行走江湖時所流傳的竊竊耳語。

Model：范敏芝／霏訊 化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

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關鍵字：

鏡週刊, 牛仔褲, 丹寧褲

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