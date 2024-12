衣櫃裡不能沒有「丹寧褲」！5種搭配刷存在感　最推西裝外套不出錯

圖文/鏡週刊

我就問,誰的衣櫃裡面沒有一件丹寧褲?

這不可能吧!!!(對,一定要3個驚嘆號)

這麼萬年不敗、經典百搭的單品,

絕對是女孩們必備、不可缺少的好夥伴;

然而丹寧褲百百種,

挑選一件著重細節、設計特殊的作品,

才不會淪為制服般的普通。

這一點,女孩們切記啊,

誰想要這麼不顯眼的被街上的牛仔軍團淹沒呢?

乖乖牌 壞了規矩

牛仔藍是什麼樣的藍色呢?

不管深深淺淺的

只要是那一抹藍

都算是了吧!

拼接就是把不同顏色的丹寧湊在一起

不對稱的手法想逃脫框架中的循規蹈矩

讓我披上件襯衫吧

到底我是不是小乖乖?

你説説看。

▲串珠流蘇丹寧長褲 價格店洽 by GUCCI/寬版白襯衫 價格店洽 by GUCCI/LEONIE水鑽高跟鞋NT$40,100 by Chloé/水鑽鏈串戒指 NT$999 by H&M Studio。

小報告 刷存在感

有誰會想到可以在率性不羈的丹寧褲上

綴滿了串串的珠穗呢?

喜歡走路時聽著流蘇摩擦著的那細瑣的小小聲響

是不張揚的宣告著嘿我來嚕

也是暖心叮嚀般讓我知道我不孤單

這些可可愛愛亮亮的小東西吶

讓我用寬大潔白的襯衫襯托你們的閃閃發光吧!

▲珠飾刺繡雛菊丹寧長褲 價格店洽 by GUCCI/粉橘色低衝擊羊毛短袖針織衫 價格店洽 by Chloé/芭蕾舞鞋 價格店洽 by GUCCI/墜飾耳骨夾 NT$999 by H&M Studio/復古金鏤空愛心戒指 NT$14,000 by Chloé。

心花開 粉色泡泡

小雛菊是份清純是種浪漫

低下頭看著它滿開在我的雙腿上時

柔柔的粉橘色與荷葉邊加速了迸發的少女情懷

就夢幻一回吧

我這樣想著。

▲奶白色牛仔褲 NT$36,300 by Chloé/緞面細節深桃心領上衣 NT$2,499 by H&M Studio/LEONIE水鑽高跟鞋 NT$40,100 by Chloé/鉛灰色短版外套 NT$21,500 by BLUGIRL/Eclectic復古金造型項鍊 NT$69,000 by Chloé/Eclectic復古金造型手鐲 價格店洽 by Chloé。

小清新 強勢主導

也不是同色控的莫名堅持

但是挺喜歡一身清清爽爽的白色啊!

白色丹寧有種脫俗的氣質

運用大件式的飾品強化整個造型的輪廓

就是一種清新勢力。

▲大口袋丹寧長褲 NT$39,500 by VERSACE/焦糖色麂皮西裝外套 價格店洽 by GUCCI/白色有機棉短袖合身襯衫 NT$27,800 by Chloé/芭蕾舞鞋 價格店洽by GUCCI/logo耳環 價格店洽 by BLUMARINE/復古金鏤空愛心戒指 NT$14,000 by Chloé。

闖社會 底細難辨

說到底

丹寧褲與西裝外套的組合

是絕配也是從不會出錯的穿搭方式

褲管上大口袋的設計有了功能性

讓合身好看但不好裝放東西的麂皮西裝有了小幫手

在粗獷與帥氣的結合下

芭蕾舞鞋為我的一身劃下完美句號

說不出的女人味

會是我行走江湖時所流傳的竊竊耳語。

Model:范敏芝/霏訊 化妝:Abby Liu/彪製 髮型:Sanki/黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB

