熱賣半世紀乳霜秋冬必拿下！連續27年冠軍用過才懂什麼是有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬可以說是乳霜的季節，太過清爽的單品已經有點不夠力，近期也有不少品牌推出更新版的好物，喜歡被乳霜滋潤環抱的浸潤感，立刻Pick起來。

＃朵茉麗蔻 乳霜20，30g、售價3900元

乳霜20一直以來都是朵茉麗蔻很引以為傲的明星商品，熱賣半世紀，高濃度精純配方，小小一管卻滋潤有感，2024年10月首創的發酵多效膠原蛋白，打造限量商品極奢澎潤乳霜面膜之後，廣受顧客好評，終於在年末，將此配方加入乳霜20，並且搭載發酵修護推進技術與膠原彈力傳感技術，讓肌膚有感澎彈緊緻。

＃嬌蘭 黑蘭鑽新極萃乳霜，50ml、售價58300元

向來也是頂級保養專門戶的嬌蘭一項專注在蘭花抗老能量，其黑蘭鑽更是所有蘭花保養中，最極致奢華的結晶，以超過15年的研究為基礎，運用庫氏天鵝蘭配方打造全新黑蘭鑽防禦科技，甚至為了讓其擁有更完美的效果，採取「半手工」而非自動化的製作，有別於一般乳霜豐潤質感，獨特的液晶型乳液仿了肌膚層狀結構，修護效果強卻沒有負擔感。

＃RéVive 光采再生活膚霜，75ml、優惠價7200元



連續27年銷售冠軍的光采再生活膚霜，以再生醫學概念打造有感成分，難怪用過的人都是一瓶接著一瓶；在年末更攜手美國飾品女王LELE SADOUGHI設計出活潑鮮艷的「寶石幻境」包裝，大膽的配色為經典單品重新注入活力，不僅推出送禮組合，加大版的75ml換新包裝卻不加價，絕對要狂掃。