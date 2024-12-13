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UNIQLO海綿寶寶聯名今開賣！粉絲一早排隊搶購　首個完售品項曝光

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▲▼優衣庫 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO攜手海綿寶寶與Cactus Plant Flea Market推出獨家聯名UT系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO攜手海綿寶寶與Cactus Plant Flea Market推出獨家聯名UT系列，是許多粉絲期待的焦點，今13日上午於門市和官網同步開賣，不少死忠民眾更是提前來排隊，ATT 4 FUN信義店、西門旗艦店都出現人潮，據了解，原本預估服飾是搶購重點，沒想到是系列的玩偶一度在官網熱銷一空，買氣相當熱絡。

▲▼優衣庫 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO西門旗艦店排隊人潮。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶CPFM UT休閒連帽上衣。（圖／品牌提供）

UNIQLO每回聯名都有死忠粉絲追隨，西門旗艦店排隊畫面也曝光，出現近40位客人排隊守候這次的海綿寶寶獨家聯名UT系列，這次的聯名品項涵蓋4款男女適穿的海綿寶寶CPFM UT印花T恤、海綿寶寶CPFM UT休閒連帽上衣，甚至還有CPFM UT帽子以及玩偶同步登場，不光百搭，動畫細節也都精緻呈現。官網的玩偶一度完售，而後陸續補貨，大尺寸的帽T也很快就售罄。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲CPFM UT玩偶在官網完售。（圖／品牌提供）

同時，CONVERSE再度攜手周杰倫潮流品牌PHANTACi打造全新「CHUCK 70」鞋款，這次以網球上粉嫩的色調為靈感來源，而今年恰逢PHANTACi創立第18年，數字18也代表周杰倫1月18日生日的幸運數字，因此格外具有收藏價值。鞋履外觀則是融合經典CHUCK 70與PHANTACi標誌性的粉色，鮮豔的亮黃色車縫線細節，鞋底以螢光色搭配網球場紅土色調裝飾，並呈現刷舊質感，承載著周杰倫對網球運動的喜愛，適逢《嘉年華》世界巡演台北站開演前，已由天王親自上腳亮相。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲持有2024周杰倫嘉年華台北站限定周邊商品「網球吊飾」（JAY CARNIVAL BAGCHARM）的粉絲，可參與本次鞋款抽籤活動 。（圖／品牌提供）

這次聯名鞋的發售方式也曝光，持有2024周杰倫嘉年華台北站限定周邊商品「網球吊飾」（JAY CARNIVAL BAGCHARM）的粉絲，可參與本次鞋款現場抽籤活動，14日起於PHANTACi台北旗艦店、西門直營店以及台中一中店發售，每人限購1雙。

關鍵字：

UNIQLO, 海綿寶寶, CPFM, 聯名, 限量

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