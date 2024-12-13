從8個會害怕的事物　找出你潛意識的真實性格

▲對某一些東西感到害怕，也許代表某種潛意識的特質。（圖／unsplash、pexel）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人或多或少都有一些莫名恐懼的事物，這些「害怕情節」不是來自生活上的經驗學習，而是沒有來由、自發性出現的恐懼，來源可能無法解釋或是來自於潛意識影響的某個時刻，美國生活網站《Little Things》也分享，這些奇妙的心態，其實反映出自身部分的潛意識人格。

怕黑

當被黑暗籠罩時，有人會覺得害怕，沒有安全感，這類的人其實重點不是在「黑暗」，而是身處在黑暗中會出現的「想像力」，身在暗處開啟了這個開關，腦內可能浮現恐怖電影的情節、任何的小劇場，代表你是個想像豐富的人，也許在藝術領域能發揮所長或找到樂趣。

怕被眾人注視

當在舞台上或是準備在會議上發表時，你總會手心冒汗、覺得緊張，甚至有焦慮的情況出現，這也代表你是真誠且較為內向的人，你喜歡單獨思考，只交頻率一樣的朋友，喜歡較為可靠的關係，不喜歡走出舒適圈，試著去探索世界，你會覺得更加開闊。

怕髒

其實我們身邊有許多潔癖的人，他們對於乾淨有相當高標準的要求，也不喜歡自己生活一團亂，這多少反應了他們的做事方式，說真的這在職場上有時會相當有幫助，因為行事較為嚴謹，很適合做需要專心、細緻的工作，但這類人容易焦慮不安，要適時紓壓以免健康緊張。

怕蜘蛛

怕蜘蛛的人潛意識具有領導特質，是屬於團體中能帶人啟發的對象，曾有個研究對261個英國成年民眾分析，在其18%至32%怕蜘蛛的人中，內心測驗顯示他們不想當追隨者，會害怕自己不特別，但有時會過於強勢，要注意這一點。

怕孤獨

這社會對於孤獨恐懼的心理狀態越來越重視，這樣的人很高比例擁有外向特質，他們怕無聊、不喜歡跟自己對話，有很高比例會變成眾人焦點，但要提醒自己有時要練習靜下來，告訴自己孤單不是一件壞事，別排斥跟自己對話，才能有意識地成長。

怕高

有懼高症的人不少見，這類人在潛意識其實喜歡探索新事物，但同時也會出現一點不安、恐懼未知的狀況，這也多少反應到人際關係裡，能跟大家交朋友，但多數人都會保持距離，所以也讓很多人認為「你很難懂」，不過保有自我不是一件壞事。

怕血

如果你在抽血時都會別開目光，可能代表你有恐血症，這樣的人反而是相當冷靜有條理的，是朋友群的中心人物，是個可以依賴的對象，而且也會主動追求自我成長，擁有能讓周邊的人變得更好的特質。

怕蛇

會怕蛇的人，在潛意識是相當重視家庭跟朋友的，對蛇的恐懼其實是來自「害怕失去自己最親愛的人」，所以其實在團體中，是一個無怨無悔的付出角色，且會本能的保護重視的人，有時也要記得多善待自己。