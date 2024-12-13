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無印良品400坪「最大車站店」進駐板橋　提供交換繪本服務

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▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品前年積極展店，近期也在過路客眾多的熱門地點佈局，近期在板橋車站環球購物中心二樓開設破400坪大的「車站門市」，提供豐富的男女裝、美妝保養品、家具家用品及文具，還包括食材點心、冷凍食品跟調味料，還有在地唯一繪本交換服務，開幕期間推出單筆消費滿888元即可獲禮物，消費滿千則可再抵百元。

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

無印良品近年優化價格有成，加上擴展店舖腳步加快，繼與全聯合作進駐澎湖之後，再於環球購物中心板橋車站開設427坪的大店舖，跟原本設於板橋大遠百內的店舖相距不遠，也隱約可嗅到無印在台增加落地店數的策略。

新北市板橋區人口已超過55萬，是全國人口最多的區域，MUJI無印良品看好這裡的生活消費市場，選擇在交通便利的Global Mall板橋車站開設新門市，以「對在地有所貢獻」為設計理念，使用國產材、樂土與鑽泥板裝潢，並選用回收牡蠣殼等素材製作地板，實踐環保並提升隔音、吸熱效果。

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店為強化「親子共樂」的概念，引進板橋地區唯一的童裝系列。

新門市提供各式商品，包括男女裝、美妝保養品、家具家用品、文具等，還有MUJI無印良品在地生產開發的各式料理與飲品，如冷凍食品、調味料與台灣特色食材點心。為強化「親子共樂」的概念，新門市還引進板橋地區唯一的童裝系列及「交換繪本服務」，顧客可以將家中不再閱讀的兒童繪本帶來門市交換，每捐出2本繪本即可挑選1本帶回家。

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

考慮到商品種類豐富且賣場空間寬敞，MUJI無印良品為提升顧客購物的舒適度，特別在新門市設置「補水站」服務與「MUJI POCKET」咖啡機，讓顧客可以自由選擇購買一杯咖啡或是攜帶水瓶，盛裝免費的飲用水。

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲無印良品環球購物中心板橋車站店開幕，廣達400坪。（圖／品牌提供）

▲12／26至明年1／2期間，單筆消費滿1,000元即贈茉莉香米-嘉大台南一號乙包。

無印良品表示，慶祝新門市開幕，12／12至12／25期間單筆消費滿888元，即可獲得A4黃麻購物袋／縱型乙個，單筆消費滿1,000元即可現抵100元，滿2,000元現抵200元。

▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）

▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）

微風精品旗下線上購物平台BREEZEONLINE，首家實體期間限定概念店《Showroom》在微風南山開幕，融合數位科技與實體購物的創新模式，提供多品牌商品展示，並融入AI科技互動，偵測顧客性別年齡，並推薦適合的品牌擴展購物體驗。

▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）

▲Vivienne Westwood 密鑲閃耀海藍寶 X 淺玫瑰水晶土星項鍊，原價16,800元，特價5,111元；Hermès Clic H logo手環，原價39,700元，特價32,800元。

實體概念店特色在於其「虛實結合」的購物模式。消費者可以親身感受商品質感，同時透過AI導覽服務，獲取即時諮詢與建議。商品旁的QR Code可直接連至線上購物頁面，還可獲取隱藏優惠。店內設有「AI導覽服務機台」，支援20種語言，能在無人接待時提供智慧諮詢服務，包括掃描使用者判定年齡與性別，推薦適合購買的品牌，也可查詢館內資訊、會員權益等，另還能當成拍貼機，留下最佳影像。

▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）

▲VEJA經典小白鞋，原價6,450元，特價4,000元；Nike Air Huarache Runner黑灰麂皮，原價4,500元，特價3,980元。

店內品牌包括Hermès、Chanel、Burberry的包款配件，以及Tom Ford、Molton Brown和Le Labo名品香氛、潮流品牌BE@RBRICK、Supreme，與義大利高級鞋履Sergio Rossi等。從12／13至12／15期間推出「每日排隊秒殺單品」活動，有5折Burberry童裝系列、HR赫蓮娜與Estee Lauder跨品牌保養套組下殺38折，以及VEJA經典小白鞋現折超過2,000元。

▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）

▲ESTEE LAUDER X LANCOME跨界雙天后修護賦活組 原價14,400元，特價4,999元；KENZO 罌粟花園 法國長纖棉印花寢飾 加大四件組 原價48,560元，特價41,270元。

關鍵字：

無印良品, 新店開幕, 環球購物中心, 板橋車站, 生活消費市場

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