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身邊總有莫名其妙的人　自己是5種容易「招小人」的性格嗎？

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▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲有幾種性格在職場上容易招小人，戴尾戒也沒用。（圖／PEXELS、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

有些人總是特別容易招惹是非，成為小人的目標，這很多情況不是命運的安排，而是可能來自自身性格的特徵，總讓小人覺得可以利用、察覺弱點，無形中吸引到一些不必要的麻煩。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

有強烈的正義感 
正義感是美好的品德，但過度的正義感卻可能成為雙面刃。當我們對某件事情感到不滿時，太衝動的脫口而出，甚至採取行動，容易忽略背後複雜的人際關係，這種過於直白的作法，很容易得罪他人，也很容易被小人利用。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

對領導慾很執著 
過於強烈的領導慾望和自負心，反而會讓自己破綻太多，過於強調自己的地位和權威時，容易引起他人的嫉妒和反感，而小人往往會利用這種心理，挑撥離間、製造矛盾，仔細想想身邊的朋友在你耳邊碎嘴，是否是真的為你好？

▲▼疲憊,工作,疲勞,過勞,職場。（圖／免費圖庫PEXELS）

過度的責任感與犧牲精神 
這是最明顯、最容易被他人利用的性格，過度的責任感就是一種負擔，。當我們總是將別人的事情放在自己身上時，很容易被小人利用，成為他們的免費勞工。小人充分利用這類人莫名的責任感，不斷地提出過分的要求。

▲▼職場,上班族,辦公室,男生。（圖／免費圖庫PEXELS）

討好別人
他們總看準這類人，為獲得別人的認可，會刻意討好別人的特徵，利用的這種心理不斷地索取，直到對方無法再給予為止，想想你們的關係是否是「相互付出」？如果沒有請調整過度討好的行為。

▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

低自尊 
低自尊的人往往缺乏自信，容易受到外界的影響，無法下決定的性格也很容易搖擺，容易被小人抓住弱點跟把柄，小人會用技巧性的方式來解釋他的行為，但其實就是不斷地欺負和侮辱，冷靜想想就會知道，他沒有把你當朋友看，只是把你當成使喚的對象。

關鍵字：

特徵, 小人, 自我保護, 人際關係, 自信

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