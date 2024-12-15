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12星座送禮指南！聰明雙子喜歡桌遊、限量版包包送給眾人焦點的獅子

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12星座送禮指南！原來聰明的雙子座喜歡桌遊、最愛成為焦點的獅子座可以送他限量版包包！

▲12星座的聖誕送禮指南。（圖／取自ellay_surprise IG、ak.giftsstudio IG）

圖文／CTWANT

聖誕節是充滿溫暖與驚喜的季節，挑選一份貼心的禮物更是讓節日倍感甜蜜的關鍵！了解對方的星座性格，為他們選出最符合需求的禮物，不僅能展現你的用心，還能讓對方感受到濃濃的節日氣氛，以下就為大家整理好12星座的聖誕送禮指南，幫助你輕鬆打動每一位星座朋友的心。

牡羊座熱情又充滿行動力，他們喜歡刺激的冒險和新奇的事物。在這個寒冷的冬日，送上智能健身手環或高性能運動鞋，激發他們的熱情，讓他們度過一個熱血沸騰的聖誕節！

12星座送禮指南！原來聰明的雙子座喜歡桌遊、最愛成為焦點的獅子座可以送他限量版包包！

▲PUMA全新回歸的SPEEDCAT OG賽車運動鞋，一次推出經典黑、極速紅、櫻花粉、芭蕾粉黑的四款配色，不管想送男生、送女生都能找到最適合的顏色。（圖／品牌提供）

金牛座注重生活質感，對於奢華的享受情有獨鍾。高級紅酒、手工巧克力或香氛蠟燭這類可提升生活幸福感的小物，會讓他們在聖誕夜倍感溫暖。

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▲英國皇室御用有機香氛品牌NEOM，今年聖誕節以100%天然植物精油調製3款聖誕經典香氛：聖誕祈願、凜冬聖檀與香料萊姆，推出方便隨身攜帶的75g迷你香氛蠟燭、適合個人獨處時光的185g單燭芯香氛蠟燭、聖誕佳節與親友相聚並分享美好時刻的420g，三燭芯有不同大小蠟燭可供挑選。（圖／吳雅鈴攝）

雙子座聰明又喜歡變化，最適合送他們趣味性高的禮物！電子書閱讀器或益智桌遊，甚至是一件充滿新奇感的小物，都能讓他們在聖誕假期玩得開心又充實。

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▲高露潔本季推出的「聖誕老公公祝福款」聖誕閃耀限量版牙膏，在夢幻半透明膏管中，可看到點綴著聖誕樹與紅葉閃片的晶瑩膏體，不只能為清新潔齒的體驗增添趣味感，還能將閃片輕點於臉部或鎖骨，讓你成為聖誕派對的焦點。（圖／品牌提供）

巨蟹座溫暖且重視家庭，這個節日對他們而言格外重要。一條柔軟的毛毯、一款居家香氛機，或是一個滿載回憶的照片相框，能讓他們感受到你的真摯心意。

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▲Marimekko鈷藍Unikko游霓可印花抱枕套（50cm x50cm,不含枕芯）／1,690元、Marimekko酒紅雙色Unikko游霓可印花馬克杯盤／1,890元、Marimekko鼠尾草綠和水藍筷架（一組2個）／1,190元。（圖／品牌提供）

獅子座熱愛成為焦點，送上閃耀奢華的禮物，必定讓他們愛不釋手。獨特設計的配飾如耳環或太陽眼鏡，甚至是限量版商品，都是他們夢寐以求的聖誕驚喜。

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▲D&D Jewelry的Gardenia Collection鏤空鑽石耳環，得以展現品牌精湛的工藝與優雅的風格。（圖／品牌提供）

處女座追求完美與實用性，選一款設計簡約的高效筆記本或智能小家電，能讓他們在這個冬季感受到你的細心。

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▲Ravilam娜美妍的Magic Pro 青春逆時美容儀，具備三種肌膚護理模式、五種LED燈號波長，可一機多用！其中REJ.初老保養模式能模擬專業美容師揉捏手法，將護膚成分直入肌底，搭配LED美容技術，加強保養品對肌膚吸收效率，難怪會被稱為「魔法棒」。（圖／品牌提供）  

天秤座優雅迷人，對美的事物總是無法抗拒。聖誕節為他們準備一件藝術掛畫、一款質感皮件，絕對能滿足他們挑剔的品味。

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▲黑色控一定會喜歡的CHARLES & KEITH x BLVCK聯名系列玫瑰肩背包，包身上嵌有立體玫瑰花卉細節，包包背面則以浮雕的聯名標誌呈現，低調中帶有華麗感，讓整體造型更顯奢華獨特。（圖／品牌提供）

天蠍座神秘又深情，他們偏愛有故事或意義深刻的禮物。一套占卜卡牌、一件深色珠寶，或者一個能散播愛心的公益禮盒，都能帶給他們難忘的聖誕體驗。

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▲RIVON禮坊與家扶基金會攜手推出柴燒桂圓磅蛋糕的「花·伴公益禮盒」，承諾捐出3%的銷售所得，支持財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，作為弱勢兒童照顧與教育基金，盡一己之力幫助每位孩童在成長路上如花朵般美麗綻放，擁抱光明美好的未來。（圖／品牌提供）

射手座熱愛自由與冒險，在這個季節送他們旅行相關的用品，如旅行用的保養品組合、隨身香氛組，會讓他們雀躍不已。

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▲在Byredo 2024節慶限量系列中，這款詢問度超高的限量淡香精旅行組，裡頭是三支12ml淡香精，還有一個限定配色的高級質感皮套，讓你將鍾愛的香氛隨身帶著走。（圖／吳雅鈴攝）

摩羯座務實穩重，注重能持久使用的禮物。一支經典設計的手錶或者專業的筆記本，都能讓他們在新的一年裡充滿幹勁。

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▲CITIZEN全新Duratect鉑金錶殼錶帶的耀眼限量款ES9490-87D，在有著太陽光芒圖騰的透明感白蝶貝上，每個時標上都點綴著閃閃發亮的實驗室培育鑽石，隱喻女性時時刻刻都綻放著迷人光輝。（圖／品牌提供）

水瓶座創意滿滿，對獨特與創新有著天然的吸引力。送他們一款智能燈具或直接幫他們報名一場手作課程，都能讓他們覺得這個聖誕充滿驚喜與樂趣。

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▲L'ERBOLARIO蕾莉歐即日起至12／22在多間專櫃門市舉辦「義式耶誕節手作小夜燈DIY活動」，只要活動前至專櫃預約並繳交每位399元材料費即可報名體驗一次，透過動手拼裝立體木片，並用繽紛色彩點綴專屬的獨特小夜燈，營造獨一無二的佳節儀式感。（圖／品牌提供）

雙魚座浪漫又夢幻，適合他們的聖誕禮物應該要有滿滿情感與美感。一個星空投影燈、一盒漂亮迷人的彩妝組合，最能讓他們融入聖誕的浪漫氛圍。

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▲在日本就已經秒速完售的黛珂純白聖誕限定組，裡頭從蜜粉、眼彩盤到唇萃、飾底乳，全都穿上了華麗優雅白色花朵新衣，還有著滿滿美容成分與柔和香氣，如果你能幫好友搶到這麼棒的禮物，他一定會很感動。（圖／品牌提供）

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周刊王, 12星座, 送禮, 聖誕節

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