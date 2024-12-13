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泡泡瑪特堵黃牛新招！進貨拉簾保密、開賣日加派保全

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▲西門町肯德基確定由POP MART接手。（圖／業者提供）

▲泡泡瑪特再推圍堵黃牛措施。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

面對代排產生爭議與黃牛問題，潮玩品牌POP MART泡泡瑪特宣布再新增措施，包括進貨全程保密，並在話題商品開賣首日，加派專業保全人手，防止可能出現的打架情況。

泡泡瑪特進駐台灣後開設多家分店，而開幕時祭出的限定商品或限量系列，都會引發粉絲排隊購買，其中也會發生代排與黃牛覬覦，跟顧客產生衝突事件，業者也宣布加強銷售措施，盡量避免類似爭端事件再發生。

▲泡泡瑪特再推圍堵黃牛措施。（圖／品牌提供）

因應會有民眾每日至門店觀察進貨品項，在進貨、銷售等多個環節採取嚴密控管。包括停車位置與布簾阻擋視線，進貨過程全程保密，避免商品資訊外流，進貨商品訊息不會提前走漏，盡量避免引來黃牛守株待兔。

並針對熱門品項販售日，特聘專業保全維護現場秩序。同時店內購物採分流措施，減少因排隊引發的衝突，品牌也對內部員工進行嚴格規範，杜絕任何可能的內部不當行為。

▲泡泡瑪特再推圍堵黃牛措施。（圖／品牌提供）

泡泡瑪特表示，今年也針對原有的實名制抽選系統優化，過去實名制抽選使用ACCUPASS較為簡單陽春，現也使用改良後的新系統，除了介面更加清楚之外，也將購買資格票券整合在LINE帳號裡，再搭配QRcode掃描，增加了難度與減少消費者能在短時間重複購買的機會，日後也將持續優化購買規則。

▲泡泡瑪特再推圍堵黃牛措施。（圖／品牌提供）

關鍵字：

POPMART, 代排, 黃牛, 保全, 新聞

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