《人生最難整理術》斷捨離是一連串自己與自己的對峙　

文／人物誌

常聽人說：「房間會反映人的內心狀態。」但總覺得人性複雜多變，又豈是能以「房間狀態」來判斷？不過，隨著後來的生活經歷，漸漸地發覺「簡單些」看待，便能理解其深意。

近幾年，尤是有感，前一陣子更是迎來了僅次於搬家的整理期。那時，為了某個案子忙得昏天暗地，精神無比緊繃，身體也疲累到極限，而房間也少了平時的維護，直到完結案子，才有時間靜下來、喘口氣，正視早已變得凌亂不堪的房間。

與此同時，也跟《人生最難整理術》一書相遇，我想或許是老天爺也看不過去，而把「你是該好好整理一下了」的暗示擺在自己眼前，不面對也不行。於是便開始對房間大刀闊斧，其間時不時地翻閱此書，似乎也在共鳴間拂去身心的疲憊。

▲斷捨離是一連串自己與自己的對峙。（圖／pexels，下同）

「斷捨離是一連串自己與自己的對峙，什麼東西該留著，什麼東西可以丟，儼然是現在的自己跟過去的自己進行一場又一場的對話與爭辯。」

想大肆將房間好好整理一番，並不是一件易事，光是要開始便躊躇半天，隨後更被懶散擊敗，而一再打消念頭。米果以「差不多」做為整理的行動制約詞，這樣的警句也開啟了我的整理之旅，但此旅程比想想像中還難，宛如苦僧之路，不僅練身，更是鍛心。

「最沉重的，並不是繼續藏好或忍痛丟棄的決定，而是每件東西都拉出一條長長的紅線，牽引現在與過去的自己，不斷產生連結的回憶拉扯感與厚重感。」深藏於房間各個角落的眾物件，毫不留情地揭開自己與它們的相遇與負心之舉；與不同物件的情感糾纏著實耗費心神，在那五味雜陳的交戰中，對於過去的自己，有時羨慕，有時責問，多不勝數的「有時」帶來了有如三溫暖的洗禮，明白了告別才能往前走。

「與其說最艱難的整理挑戰，倒不如說，整理過後，如何維持，那才是大魔王等級的挑戰。不過我大抵是有了一些想法，就是固定檢視，斷捨離不是單次的事情，是一直要延續下去的習慣。」

相較於過往小打小鬧的整理，這次徹底改頭換面的煥然，耗費了極大心力，而隨著房間格局擺設的變化，心裡也備感清爽，說是脫胎換骨也不為過。但也如米果所感，「整理」並不是一次性的工程，而是一個月、半年，甚至是持續一輩子的人生課題。

「因為是持續進行的事情，要或不要、留或不留的決斷，經由練習，會變得熟練。我喜歡快速做出決定的自己。」米果認為比起整理時的艱難，整理後的維持才是大魔王等級的挑戰，只有透過不斷的練習，將其揉入生活之中，便可熟稔地果斷決定，而這也不僅能運用於整理，更是能靈活遊走於生活各面向，而不被優柔寡斷所誤。

▲《人生最難整理術》一書。（圖／ichirochen提供）



沒有想要教人斷捨離的《人生最難整理術》，卻用生活告訴了我們「整理」或「不整理」是每個人的各自選擇，若是有所契機，不妨投身這場冗長的心靈戰役，或許能獲得意外之喜。

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