Jisoo、Danielle都穿黑色長靴！韓星最強冬靴搭配　出國一雙搞定穿搭

▲韓星冬靴穿搭。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

終於盼到了冬天，韓國一線女星早已換上時髦冬靴出席活動！今年流行的冬靴有哪些，該怎麼搭配，一起看看Jisoo、安俞真、秀智、NewJeans Danielle最強冬靴搭配法則！

1.Jisoo

Jisoo從10月份開始就穿起超有氣質的Dior D-Town高跟長靴，低調的Christian Dior金屬Logo，及膝感讓整體的腿型被修飾，超級修長，她巧妙搭配短裙跟褲裝，一次背上超年輕的Dior Caro後背包，另一次則是背上Dior 30 Montaigne Avenue Top Handle小型包，都展現Jisoo知性優雅風格！

▲Dior D-Town高跟長靴，73,000元。（圖／品牌提供）

2.安俞真

為慶祝全新首爾新世界時代廣場店開幕，FENDI形象大使安俞真美麗出席，她身穿FENDI 2024冬季假日系列的米色羊毛外套和裙裝，搭配冬季最流行的滑雪短靴，特別的壓印FF LOGO在靴子上，更有時髦感！她手持香檳金色亮片Baguette Mini包款和搭配金色So Sweet Charm的Nano Baguette包款，完美捕捉節日氣氛。

▲FENDI棕色FF LOGO麂皮低筒靴，36,200元。（圖／品牌提供）

3.秀智

秀智身為最新CELINE形象大使，也在主打形象照穿上CELINE TRIOMPHE漆面牛皮革高筒靴，展現逆天長腿好身材，讓整體身材比例更完美，加上皮短裙的修飾，簡直是新一代美腿女神！

▲CELINE TRIOMPHE漆面牛皮革高筒靴。（圖／品牌提供）

4.NewJeans Danielle

坐擁七層樓總面積佔地890平方米（約270坪）的CELINE清潭洞旗艦店於近日開幕。當日NewJeans人氣擔當Danielle手提CELINE NINO柔軟牛皮革中型手袋搭配格紋學院風短裙和咖啡色超好看的外套，腳上則踩著CELINE BULKY牛皮革長靴，同樣選擇今年最流行的及膝靴款，讓大腿比例看起來更修長，整個人根本有如九頭身，超完美身材藏不住！

▲CELINE BULKY牛皮革長靴，59,000元。（圖／品牌提供）

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