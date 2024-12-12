13款1000元以下交換禮物特蒐！專櫃竟然也能用超低價入手

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

聖誕節不僅是跟家人團聚的重要時刻，也是好朋友之間建立情感的好時機，尤其是交換禮物活動，絕對是令人期待又歡樂的環節，以下就分享多款1000元以下的聖誕禮盒，價格親民、東西好用，送人或是拿到都會被稱讚的好物。

＃NEAL'S YARD REMEDIES尼爾氏香芬庭園 甜蜜夢境禮盒，售價650元

NEAL'S YARD REMEDIES以天然植萃精油，帶給人滿滿療癒能量，很多人一用就會愛上它的迷人自然氣息，這次推出的聖誕禮盒系列，不到千元的甜蜜夢境款集合舒緩放鬆滾珠精油加上靜眠枕頭噴霧，小巧的設計蘊含薰衣草成分，隨身攜帶放鬆，在辦公室或是外出旅行都好用。

＃Kuoca 野桃香氛片，售價660元



聖水洞是近年很受到歡迎的南韓逛街勝地，其香氛保養品牌Kuoca就是來自於此，今年秋季初登台就吸引許多年輕人關注，最近更宣布限時插旗台北遠東SOGO百貨忠孝館2F，祭出廣受韓妞喜愛的新品野桃香氛片，香甜多汁的蜜桃香氣，誰聞誰戀愛，放在車子、衣櫃裡面都超實用。

＃歐舒丹 奇幻探索之旅杏仁節慶彩球，售價680元



歐舒丹近年杏仁系列人氣超高，香甜帶有些許堅果的香氣，用過就會愛上，這次聖誕節也特別推出小包裝的禮盒，全部都是杏仁系列的沐浴油、緊膚凝霜、護手霜，不僅洗澡可以享受放鬆的氣息環抱，連後續的身體保養、手部護理也可以隨時維持完美香氣，超貼心。

＃歐舒丹 奇幻探索之旅櫻花節慶彩球，售價680元

歐舒丹各種天然植物萃取系列，各有擁護者，櫻花可以說是大多女孩都會喜歡的味道，有別於玫瑰的香氣更加雅緻的氣息，打造出聖誕交換禮物組合，一次收納同系列沐浴膠35ml、美體乳35ml、護手霜10ml，整套用下來等於洗沐保養一次完成，超可愛包裝掛在聖誕樹上也應景。

＃LUSH 小熊密友禮盒，售價850元

LUSH每年都會推出超多可愛又有趣的單品，尤其是年末交換禮物的場合，吸睛又實用的小物，真的是最能收服人心，這次多種禮盒中，超療癒小熊密友款一次收納三隻不同香氣的汽泡彈，每一顆都是不同香味，有紫羅蘭、糖果或是奶油香氣，洗完澡泡一下立刻舒壓。

＃Kiehl's契爾氏 明星面膜酷潮禮盒，售價850元

來自紐約藥房起家的Kiehl's契爾氏是很多女孩的愛牌，這次聖誕節也推出很多實用組合，其中，明星面膜酷潮禮盒集結亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、冰河10.5角鯊烷保濕修護面膜、莓果薑黃精萃亮面膜，等於毛孔、保濕與亮白肌膚問題都可以一次兼顧，小小包裝出國旅行攜帶也好方便。

＃LUSH 雪天使閃耀星塵沐浴露，280g、售價900元

LUSH每一年固定會在聖誕節推出的粉紅色「雪天使」系列，一直都是粉絲年末必屯的好物，超夢幻的香甜泡泡糖氣味，連沐浴露本體都是浪漫粉紅色，更重要的是這次推出4種不同質地的雪天使款式，其中，閃耀星塵沐浴露裡面添加13倍的合成雲母，超繽紛的閃粉有夠公主！

＃(MALIN+GOETZ) 修護滋潤禮盒，售價930元

憑藉大麻草香氣風靡世界的(MALIN+GOETZ)在年末推出好入手的養護禮盒，佛手柑護手霜30ml加上莫希多潤唇凝膠10ml，是相當實用的搭配組合，繽紛藍色系的包裝可以掛在聖誕樹上，當作裝飾相當特別，基礎的手部護理跟唇部保養是很多人每天都會攜帶使用的好物。

＃NARS 迷你裸光蜜粉餅粉撲禮盒－璀璨奢金版，1.8g、售價950元

NARS近年在底妝上擁有很多粉絲討論，其中，蜜粉餅是一年四季都很實用的單品，這次聖誕節更推出超可愛的迷你包裝，不僅裸光蜜粉變小，還附贈迷你天鵝絨粉撲，小巧的設計隨身攜帶補妝或是外出旅行都很方便，千元有找超划算，官網獨家。

＃INNISFREE 綠茶籽玻尿酸保濕限量組，優惠價950元

INNISFREE的綠茶籽玻尿酸保濕精華一直都是品牌很熱銷的單品，推出之後不斷改良，濟州綠茶的美肌綠茶水搭配奈米膠囊科技玻尿酸，保濕效果超絕，這次組合以80ml＋15ml大小容量的精華，加上綠茶籽玻尿酸保濕霜15ml，可以說是好用CP值又高的送禮之選。

＃benefit 毛孔潔淨加焙罐，優惠價960元

benefit不僅是眉彩的專家，更懂女性肌膚困擾，針對毛孔粗大、粉刺與痘痘問題，推出雙組合保養：無孔不入毛孔深層淨化泥膜法精緻瓶、平易淨人毛孔細緻潔顏凝露精緻瓶，小巧的設計不僅可以改善肌膚狀況，更隨身攜帶旅行都方便，外出也可以擁有完美膚況。

＃Kiehl's契爾氏 經典潤澤酷潮禮盒，售價990元

秋冬是適合乳霜的季節，Kiehl's契爾氏經典冰河醣保濕霜大容量包裝，之前也熱賣到缺貨，這次禮盒裡面擁有冰河醣蛋白保濕霜、經典潤膚乳、酪梨眼霜、極效潤澤護手霜，一盒顧及眼周、臉部、身體、雙手，簡直是精緻女生必備組合，每一個細節都不能放過，價值2,260元更是買到賺到。

＃VANA 聖誕香氛蠟燭禮盒，優惠價990元

VANA在今年以芬蘭聖誕村為發想，設計出一系列充滿聖誕節慶氣息的單品，更是推出很各種價格親民的組合，其中，聖誕香氛蠟燭禮盒，總共有4種不同的香氣可以選擇，包含：芬蘭聖誕村香氛蠟燭、馬爾默香氛蠟燭、哥本哈根香氛蠟燭、尤卡司耶爾維香氛蠟燭，分別會搭配不同香氣的安全火柴，點燃瞬間散發迷人氣息。

＃NEOM 聖誕限定複方精油，10ml、售價1,000元

NEOM在年末聖誕運用100%天然植物精油，調製出三款全新的香氣，包括：肉桂結合東加豆的美食氣味「聖誕祈願」、宛如壁爐烈焰的「凜冬聖檀」、清新松針聖誕樹綠意的「香調萊姆」，是秋冬才有的限量應景香味，可以搭配擴香儀或是基底油使用。