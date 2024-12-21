紅唇不顯老先瞄準5支！CELINE首款紅色唇膏太美　IU同款顯白最適合黃肌

文／美人圈

還在擔心黃皮擦紅唇會反黑？總是一上唇就不小心給人超齡的成熟感，還散發出生人勿近的氣場？其實，經典紅唇真的沒有想像中難駕馭，今年秋冬依舊是紅唇的天下，只不過相比正紅色，比較偏赤茶紅棕、橘紅，或者玫紅色的唇膏會更為討喜，上唇顯白外，還給人一種眼前一亮的感覺。本篇也精選出5支年末跑趴必備的紅色唇膏，提氣色不顯老，輕鬆找出你的本命紅。

▲今年秋冬紅色唇膏仍流行。（圖／IG@3ce_official、BEAUTY美人圈拍攝）

不顯老紅色唇膏推薦

CELINE 01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅

大家敲碗許久的CELINE首款唇膏終於迎來上市！01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅色緞面質地削弱紅色的突兀感，看似濃郁但其實薄擦不會太豔麗，與其他唇膏疊擦也很有層次感。上唇服貼又輕盈柔順，不為唇部帶來負擔，味道柔和了70年代玫瑰與天然粉質氣息，很有優雅女人味。此外，唇膏最大亮點還包括其金屬外殼，搭配品牌標誌性TRIOMPHE徽標好奢華，使用完畢後只需購買替換內芯即可繼續使用，環保又能讓唇膏長久陪伴你！

▲CELINE 01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅，NT$2,900。（圖／CELINE提供）

▲首發色號01 ROUGE TRIOMPHE凱旋紅在10／31於CELINE台北101精品店正式販售，其他還包括唇刷、旅行裝唇刷也值得收藏。（圖／CELINE提供）

眾所矚目的CELINE LE ROUGE TRIOMPHE唇膏全系列共15色，除了剛登場的01凱旋紅色外，其他顏色將於2025年1月推出！此外，其他像是結合珍稀皮革的唇膏專屬迷你包、隨身補妝鏡等配件也都展現出CELINE對細節的極致追求。

▲（左）鱷魚皮革飾鍊唇膏盒、（右）標誌印花牛皮革化妝鏡連收納袋。（圖／BEAUTY美人圈拍攝、CELINE提供）

雅詩蘭黛耀眼出色細管唇膏 #419頑皮紅蘋

IU同款色號幫你神出來了！雅詩蘭黛耀眼出色細管唇膏一推出就討論度超高，尤其是IU指定的#419頑皮紅蘋櫃上詢問度爆表，在經典紅色中融入微微粉色，釉光質地上唇煥亮水潤，嘴巴瞬間有嘟嘟感，輕盈不黏膩，不卡唇紋、不斑駁，白皮超顯氣色，黃皮也能放心駕馭。

▲雅詩蘭黛耀眼出色細管唇膏#419頑皮紅蘋，NT$1,550。（圖／雅詩蘭黛）

3CE LAZY POP LIP STAIN超持久糖果光澤唇釉 #COOLEST

韓國3CE最新推出的LAZY POP LIP STAIN超持久糖果光澤唇釉必囤！這系列配色專為亞洲肌膚調製，其中混合了淡粉色和紅色的玫瑰粉#COOLEST最熱賣，薄擦用指腹點開會有白裡透紅的感覺，不是那種難以親近的紅色，男生也能接受。唇釉顯色度佳又很持色，重點是吃東西完全不沾，幾乎不用怎麼補妝，派對整晚都有好氣色。

▲3CE LAZY POP LIP STAIN超持久糖果光澤唇釉 #COOLEST，NT$510。（圖／3CE）

Bobbi Brown柔霧雲朵唇霜 #406Noho茶紅深棕

Bobbi Brown新釋出的柔霧雲朵唇霜，是初次嘗試紅唇的最佳選擇，霧面質地大大削弱豔麗感。一上唇就會由霜轉霧，質地滑順不顯唇紋，雖然是霧面唇霜，但完全不乾，非常保濕，乾唇星人也會愛不釋手。大推主打色之一#406Noho茶紅深棕，這種棕色調偏多的紅色唇膏一抹立即提亮膚色，簡直是黃皮星人的寶藏唇色！

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▲Bobbi Brown柔霧雲朵唇霜 #406Noho茶紅深棕，NT$1,450。（圖／Bobbi Brown）

嬌蘭紅寶之吻高訂絲絨唇膏 #980 LE ROUGE FABULEU

嬌蘭在年末佳節放大招，打造超奢華璀璨蜂芒聖誕限定版「嬌蘭紅寶之吻高訂絲絨唇膏」！為慶祝佳節特別調配的全新N° 980 LE ROUGE FABULEU深邃艷麗的紅色「微霧感」絲絨質地，奢華度滿分，突破以往霧唇形象，唇色既飽和又顯色，保濕不拔乾，持妝效果更是超乎想像。另外搭配閃耀的水鑽唇膏全彩殼，從包裡拿出來補妝都能立刻變成焦點女王！

▲嬌蘭紅寶之吻高訂絲絨唇膏 #980 LE ROUGE FABULEU，NT$1,400、聖誕聯名系列唇膏盒，NT$1,690。（圖／嬌蘭）

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