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Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器　吹髮靠數據不靠感覺　

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▲Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

▲Dyson推出首款可連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國品牌Dyson近期在台推出首款可連結手機App的美髮產品Airwrap i.d.，比起前代多了藍牙連線功能，讓使用者能在手機上輸入簡單髮質資料跟吹風需求，讓該程式協助使用者吹出理想髮型，該產品強調App連線可自動調整氣流方向，並切換冷風協助塑形，可惜還要自己手持不然就完美了。

▲Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

在台上市的Airwrap i.d.多功能造型器，具有「i.d. curl」個人化捲髮程序，使用者可在首次連接 MyDyson應用程式時，輸入髮質資訊，該程式將會提供量身定制的造型流程。操作時造型器會自動調整氣流方向，輔以冷風固定捲髮，讓吹髮時的程序更簡化，基本上只要拿著就能完成基本髮型，然而該程式因只輸入基本髮質資訊，更細部或區域性的需求還是自己來吧。

▲Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

Dyson Airwrap i.d. 附帶六款多功能配件，包括全新設計的錐形捲髮配件，專為加強髮根造型設計，打造層次感與彈性捲度。此外，快速乾髮吹嘴與順髮梳可應對日常快速造型需求，圓頭豐髮梳則針對細軟髮質增加髮量感，目前該產品已於全台上市，售價17,600 元，並提供珊瑚莓與綠松石等配色選擇。

▲Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

因應耶誕季到來，ADAM elements近期上市「Mag 360 Qi2 三合一雙 15W 旋轉磁吸充電座」，採全磁吸定位，可同時為iPhone、無線充電手機、Apple Watch一起充電，360度旋轉底座，不用再遷就充電線插座的位置。無段式的Apple Watch充電支架，可以隨心所欲調整到適合的角度。而金屬材質巧妙的搭配精緻布面材料，讓人眼睛一亮。

▲Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

另外聚會不可缺的「SELFIE II 藍牙腳架磁吸自拍棒」，也採用磁吸式設計，方便手機直拍或橫拍，並可360度任意旋轉，變換前置鏡頭或是主鏡頭也不用再更換手機方向，並有藍牙遙控器遠端拍照，合照也超輕鬆。

▲Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

亞果元素針對耶誕送禮季節，從即起至12／31期間，在官網及全台直營門市推出「交換禮物專區」，包含自帶香氣的「STRAP Pure 隨行擴香手機掛繩」優惠價 499 元(原 1,490 元)、簡單俐落的「GRAVITY C5 超薄型行動電源」，原價1,690元，特價999元、「SELFIE II 藍牙腳架磁吸自拍棒」原價1,490元，特價999元、「GRAVITY 3 三合一折疊口袋行動電源」原價1,690元，特價1,490元，另推新品Mag 360Qi2 三合一雙 15W 磁吸旋轉充電座組合優惠65折起。

關鍵字：

Dyson, Airwrap, 美髮產品, App, 造型器

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