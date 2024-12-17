Dyson推出首款連接手機的Airwrap i.d.整髮器　吹髮靠數據不靠感覺　

▲Dyson推出首款可連接手機的Airwrap i.d.整髮器。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國品牌Dyson近期在台推出首款可連結手機App的美髮產品Airwrap i.d.，比起前代多了藍牙連線功能，讓使用者能在手機上輸入簡單髮質資料跟吹風需求，讓該程式協助使用者吹出理想髮型，該產品強調App連線可自動調整氣流方向，並切換冷風協助塑形，可惜還要自己手持不然就完美了。

在台上市的Airwrap i.d.多功能造型器，具有「i.d. curl」個人化捲髮程序，使用者可在首次連接 MyDyson應用程式時，輸入髮質資訊，該程式將會提供量身定制的造型流程。操作時造型器會自動調整氣流方向，輔以冷風固定捲髮，讓吹髮時的程序更簡化，基本上只要拿著就能完成基本髮型，然而該程式因只輸入基本髮質資訊，更細部或區域性的需求還是自己來吧。

Dyson Airwrap i.d. 附帶六款多功能配件，包括全新設計的錐形捲髮配件，專為加強髮根造型設計，打造層次感與彈性捲度。此外，快速乾髮吹嘴與順髮梳可應對日常快速造型需求，圓頭豐髮梳則針對細軟髮質增加髮量感，目前該產品已於全台上市，售價17,600 元，並提供珊瑚莓與綠松石等配色選擇。

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