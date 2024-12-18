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《魷魚遊戲2》聯名Crocs「經典制服」變拖鞋！Puma把木頭人娃娃掛上腳

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記者鮑璿安／台北報導

隨著《魷魚遊戲》第二季即將在12月26日回歸，各方聯名也已經準備就緒，Crocs x SQUID GAME打造了經典克駱格拖鞋，搭配創意鞋扣超有巧思。而PUMA x SQUID GAME推出2款潮鞋以及服飾，讓劇迷也能化身《魷魚遊戲》參賽者！

▲▼ 魷魚遊戲聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 魷魚遊戲聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 魷魚遊戲聯名 。（圖／品牌提供）

▲Crocs x SQUID GAME 聯名鞋款為經典克駱格打造出全新設計篇章。（圖／品牌提供）

Crocs x SQUID GAME 聯名鞋款為經典克駱格打造出全新設計篇章，從內到外充滿了遊戲元素，像是大家熟悉的英文和韓文的 Squid Game 標誌出現在腳墊上；遊戲當中的綠色拉鏈造型制服則變成鞋面，俏皮點綴上「001」和血漬，超有臨場感。這次也搭配圓形、三角形、方形符號鞋扣，或是立體廓形的面具，都能夠隨心裝飾聯名鞋。本次 Crocs攜手《魷魚遊戲》SQUID GAME 聯名商品已於官網和門市販售中。

▲▼ 魷魚遊戲聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 魷魚遊戲聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼ 魷魚遊戲聯名 。（圖／品牌提供）

▲PUMA x SQUID GAME 魷魚遊戲涵蓋一系列服飾、鞋履Easy Rider 、Suede 。（圖／品牌提供）

PUMA x SQUID GAME 魷魚遊戲涵蓋一系列服飾、鞋履，重新詮釋當中最具代表性的參賽者制服，打造一身經典 T7 魷魚系列暗綠色立領外套及直筒長褲運動套裝，甚至還有魷魚系列圖樣短袖 T 恤、長厚連帽 T 恤等。Easy Rider 鞋款融入了綠色及紅色彎刀呼應，以刮刮樂彩票為靈感，使用擦色皮革，原本綠色的鞋面在經過使用後會轉變為紅色，最後於鞋帶掛上腳踩 Easy Rider 的「英姬」娃娃聯名吊牌。而 Suede 鞋款則取材自層層堆疊的樓梯空間，選用明亮飽和的黃、藍、粉色多彩拼接並搭配鋸齒狀設計裁切，視覺化整場冒險，讓鞋面成為一幅遊戲場景。

關鍵字：

魷魚遊戲, 聯名商品, Crocs, PUMA, 鞋款

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