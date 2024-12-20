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MANGO下殺5折冬季折扣今開跑！290元飾品、秋冬大衣現省2千元

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記者鮑璿安／台北報導

年末又是入手新衣的時刻，MANGO 2024冬季折扣於今12月20日（五）正式開始，系列商品5折起優惠，涵蓋冬季必收的騎士風皮革夾克、風衣外套等，甚至包款、鞋履、配件都一應俱全，出現許多千元以下的品項，非常適合入手。

▲▼ mango 。（圖／品牌提供）

▲▼ mango 。（圖／品牌提供）

▲▼ mango 。（圖／品牌提供）

▲▼ mango 。（圖／品牌提供）

▲MANGO 2024冬季折扣於今12月20日（五）正式開始 。（圖／品牌提供）

許多人還在物色冬季的厚衣物，這次折扣的重點商品包括大衣與外套，像是率性的皮革夾克或是經典款型風衣，都是不過時的單品。而且MANGO最具代表性特色的洋裝也加入優惠行列之內，透過垂墜抓褶與飄逸律動剪裁，搭配輕柔材質與花卉動物圖紋印花等，營造更多品味浪漫新情懷，這次的折扣則是5折起，平口印花上衣從原價1,790元來到990元，尖頭高跟鞋以及豹紋襯衫也降至990元，飾品耳環則來到290元。

▲▼ mango 。（圖／品牌提供）

▲大衣原價7,490元，特價4,990元 。（圖／品牌提供）

▲▼ mango 。（圖／品牌提供）

▲短風衣原價4,990元，特價3,590元 。（圖／品牌提供）

▲▼ mango 。（圖／品牌提供）

▲飾品耳環則來到290元 。（圖／品牌提供）

ZARA換季折扣也同步展開，商品最低下殺3.6折起，眾多品項也都有6折優惠，這次的折扣季商品多元，涵蓋秋冬時節必備的大衣、西裝外套，也有相對輕薄的針織衫、牛仔褲、洋裝、鞋履配件等。在大衣、厚外套方面，特別推薦純羊毛大衣，採用100%短纖羊毛製成，搭配上可調式綁帶，營造纖細的線條感。而ZW COLLECTION塗蠟斗篷、羊毛混紡圍巾大衣也都是都會感的時髦選擇，皆有6折的優惠，非常適合換季入手。

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA換季折扣已於12月12日在門市登場。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

關鍵字：

MANGO, 冬季折扣, 騎士風皮革夾克, 洋裝, 飾品

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