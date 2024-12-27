「人間YSL」Danielle美貌再升級！心機重點女孩們學起來　魅力狂飆200%

▲NewJeans Danielle。（圖／取自 newjeans_official IG）

圖文／CTWANT

現在國、高中女生心目中的女神級偶像是誰？韓國女團NewJeans絕對榜上有名，5名成員各個都非常有特色又十分漂亮，尤其有「人間YSL」封號的Danielle因混血兒精緻五官加上完美身材，像是洋娃娃一眼就難忘懷，趕快來看看Danielle讓美貌更升級的心機彩妝重點吧。

Danielle心機彩妝重點：根根分明的睫毛＋細緻眼線

比起原本比較小女孩風格的彩妝，這次拍攝YSL形象照時，彩妝師幫Danielle設計的眼妝採用超細緻的眼線以及根根分明的上下睫毛，更能感受到Danielle的眼神魅力，也襯托出她精緻五官以及完美的臉部線條。

▲Danielle為YSL拍攝形象照。（圖／品牌提供）

Danielle心機彩妝重點：原生感嘟唇讓女人味爆棚

Danielle擦上YSL「奢華印記鎖吻霧唇釉」色號#216，低飽和度的嫩粉甜茶色不會過於豔麗，輕鬆拿捏溫柔感時髦氛圍，使唇釉質地如奶霜般絲滑舒適不乾燥，軟絨斜角刷頭暈染無邊界，能輕鬆暈染出原生感嘟唇，讓Danielle的女人味魅力狂飆200%。

▲YSL 奢華印記鎖吻霧唇釉#216／1,650元。（圖／品牌提供）

唇膏推薦：KANEBO 星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏

如果想要讓雙唇更有嘟嘟水嫩感，一定不能錯過KANEBO首次推出含有天然的砂糖顆粒成分以及獨家5R活力基底的磨砂糖蜜唇膏，不但可作為唇膏，還可用於護唇和唇部打底，嘴唇立刻水感軟嫩，擺脫死皮困擾。

▲糖粒融化，形成豐潤「光澤美膜」，淡化唇紋，呈現水潤飽滿效果。KANEBO 星燦嫣紅磨砂糖蜜唇膏#S00、#S01、#EX1／1,450元。（圖／品牌提供）

唇膏推薦：RMK 持色水感唇釉

能柔軟服貼雙唇綻放水潤光澤的持色水感唇釉，體現時下潮流感的全新2色。2款蘊藏著完全不同色澤的裸色調，塗抹一層呈現透明感，若層層疊擦更顯光澤度與提高顯色的飽和度，享受層次疊擦帶來的質感變化與樂趣。

▲#11是略帶微微的藍色系展現可愛的塵灰玫瑰裸色調、#EX-10是帶有紅感的色澤能給予柔和的溫暖和血色感的赤褐桃裸色調。RMK 持色水感唇釉#11、#EX10／1,400元。（圖／品牌提供）

唇膏推薦：4U2 SLIM持色水潤柔霧兩用唇膏

2合1唇膏結合”霧面唇膏”與”透亮唇彩”，一次2種質地的液態唇釉滑順好上色。一端為柔霧質地顯色度佳、長效持色。另一端為水感透明質地，擦上水光觸感秒變光澤型唇妝，快速變化百變完美妝容，只要甜甜價就能獲得。

▲最棒的是非常持妝，薄擦低調甜美、厚擦飽和質感，提供12色選擇，特別推薦#01溫柔珊瑚粉、#02顯白杏桃、#06粉嫩桃紅、#17泰奶橘棕。4U2 SLIM持色水潤／柔霧兩用唇膏 2.4g／350元。（圖／品牌提供）

唇膏推薦：媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥

首創全新空氣感的液態唇泥質地，以創新質地與半飽和的絨霧妝效，上唇後快速擁有柔焦且12H持色，全天絨霧不拔乾，一抿水轉霧的科技，快速打造半飽和泰迪絨霧唇，輕輕一抹創造絕美絨霧妝感，滿足了大眾對於舒適持久唇妝的追求。

▲特別推薦主打色為#25蜜桃絨泰迪，以清新蜜桃色展現自然偽素顏，輕鬆駕馭日常場合；而溫柔的#60玫瑰茶泰迪，則帶來低調優雅的玫瑰色，輕抹即刻提升氣色。媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥5ml／499元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 手搖店收攤改去工廠領31K 38歲男淚嘆：可能一輩子就這樣了

▸ 婆婆手機忘記帶走！ 幫接電話「爸爸竟親密邀約」她瞬間崩潰

▸ 原始連結