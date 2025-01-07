「小全智賢」Minji到底有多美？原生五官像仙女　韓網熱議素顏比濃妝還正

▲Minji。（圖／取自minji IG）

圖文／CTWANT

去年年底才宣布解約的NewJeans，人氣絲毫沒有受到影響，一樣深受時尚美妝圈青睞，尤其成員中被譽為「小全智賢」的Minji，更是一連收穫ELLE KOREA＆VOGUE KOREA 2本雜誌封面，讓粉絲紛紛驚艷不已，大讚Minji的美真的不需濃妝豔抹，就是這樣仙氣脫俗反而更有魅力。

▲Minji一連登上ELLE KOREA＆VOGUE KOREA雜誌封面。（圖／取自newjeans_official IG）



今年才剛滿20歲的Minji，可說是從小美到大，有網友po出她以前學生時期的舊照真的沒什麼變化，小巧而有神的杏仁眼搭配自然微翹的睫毛，展現無辜與靈動並存的眼神，其次她的鼻樑高挺但不過於銳利，營造出柔和卻立體的輪廓感，就是靠著這樣的五官條件，讓Minji即使素顏淡妝也散發出超越妝容的自然美，難怪韓網熱議不斷，甚至認為她是一眼門面的氣質美代表。

▲（左上）Minji學生時期素顏就很美。（圖／取自minji IG）



想要像Minji一樣素顏也正爆，就算五官不夠精緻也沒關係，其實重點在於「細緻明亮的好膚質」！Minji一直以來愛用的香奈兒1號紅色山茶花活能系列，全新發表這款添加有紅色山茶花萃取和山茶花神經醯胺的「香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜」，單擦就能幫助改善肌膚老化現象了，還能再搭配香奈兒1號紅色山茶花活能按摩板讓效果加乘，不管是想淡化毛孔、提升彈性、增加光澤度通通都很有感，讓肌膚散發如同Minji般的年輕透亮光采。

▲香奈兒1號紅色山茶花活能凝霜／4,280元、1號紅色山茶花活能凝霜補充瓶／3,600元。（圖／品牌提供）



而五官自帶英氣感的Minji，私服穿搭也偏愛有點少年風的造型，即使背的是香奈兒的包包，但經過Minji的詮釋，反而一點也不顯貴氣，更能展現街頭時髦感，祕訣就在於要選擇大尺寸的小香購物包，搭配的單品也要是寬鬆中性的設計，就能跳脫名媛印象，展現年輕活力感。

▲中性風推薦搭配單品可以這樣選：CHUMS Oversized I'm Not A Penguin PO Parka連帽上衣／3,480元、ALLSAINTS ECHO工裝牛仔褲／9,000元、NIKE Air Max Muse銀黑運動鞋／價格店洽。（圖／品牌提供）



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