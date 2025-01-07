巨大蘋果降臨信義！Delavux快閃超現實特展　經典包扭曲手柄、變畫中畫

記者鮑璿安／台北報導

比利時品牌Delavux計劃在亞洲各地展開一系列 SUR:REAL 主題獨家藝術裝置巡展，以超現實主義藝術家馬格利特（René Magritte）的畫作為靈感呈現限定系列，而台北Bellavita 寶麗廣塲中庭已經空降一顆巨大的青蘋果裝置，更一次帶來許多經典創作款式，令人深深沉浸在超現實世界中。





▲THE SUR:REAL COLLECTION 期間限定店在2025年1月8日於台北Bellavita 寶麗廣塲中庭正式啟程。（圖／品牌提供）





▲雷內馬格利特《男人之子》 。（圖／品牌提供）





▲Delvaux La Pomme Crossbody蘋果包。（圖／品牌提供）

▲Brillant手袋俏皮書寫「Ceci n'est pas un Delavux」（這不是Delavux） 。（圖／品牌提供）

Delvaux SUR:REAL 系列以雷內馬格利特的創作風格作為主要靈感，將經典包款當成畫布進行創作，他所鍾愛的圖案例如雲朵、蘋果、樹木和煙斗，一一融入 Vagabond和Brillant等手袋中，甚至童趣改寫上「Ceci n'est pas un Delavux」（這不是Delavux），引領眾人進入一場奇妙故事。從中亦體現品牌歷史悠久的手工技藝美學，歷時35小時的刺繡圖案，一針一線繪製出森林的神秘風格；而皮革細工鑲嵌工藝則體現在Pin系列 L’Appel des Cimes 水桶袋，不難發現是致敬馬格利特名作《人類的境況（The Human Condition）》，包款原標誌性的D形口袋巧妙成為畫框的一部分，以深淺不一的色彩呈現出畫中畫的意向。

▲《這不是一個煙斗》為靈感，刺繡呈現大大的煙斗 。（圖／品牌提供）





▲Brillant Mini Wavy Black。（圖／品牌提供）





▲Pin Mini Bucket L'Appel des Cimes 。（圖／品牌提供）

▲Tempête Small Le Chant de l_Orage包款。（圖／品牌提供）

Brillant Mini Wavy手提包的手挽則是經由重新設計，改成頗具荒誕感的扭曲廓形；而Tempête 系列 Ceci Continue De Ne Pas Être Une Pipe 超大型手袋則以《這不是一個煙斗》為靈感，刺繡呈現大大的煙斗，在細節彰顯迷人之處。此次THE SUR:REAL COLLECTION 期間限定店在2025年1月8日至1月19日於台北Bellavita 寶麗廣塲中庭正式啟程，隨後於日本、南韓陸續繼續展出。





▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）





▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）







▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

同時，Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。