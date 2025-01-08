湯姆霍蘭德用「鑽石橫著鑲」的戒指求婚Zendaya　5克拉、雙色K金細節曝光

記者林明瑋／台北報導

「蜘蛛CP」湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）訂婚了！美西時間1月5日千黛亞出席金球獎頒獎典禮，左手無名指上戴著大鑽戒引發外界臆測，事隔一日外媒《TMZ》表示得到消息，證實湯姆霍蘭德向千黛亞求婚成功，根據外媒報導，這只鑽戒約5克拉，出自珠寶設計師Jessica McCormack之手，鑽石橫向鑲嵌、戒台與戒圈分別為白K金與黃K金，相當別緻。

▲千黛亞出席金球獎頒獎典禮時，左手戴著大鑽戒成為焦點。（圖／路透）

千黛亞的好身材與衣著品味有目共睹，出席第82屆金球獎頒獎典禮，穿著代言品牌LOUIS VUITTON的訂製禮服上陣，橘色緞面材質很襯她的膚色，搭配同樣由她代言的BVLGARI珠寶，包括頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊、戒指，及鑽石耳環，十分亮麗，不過左手無名指上的鑽戒更引發討論。

▲去年10月，湯姆霍蘭德（左）帶著千黛亞一同出席他自創的無酒精啤酒品牌BERO的上市派對。（圖／達志影像）

據聞湯姆霍蘭德是在聖誕節假期向千黛亞的家中向她求婚，鑽戒為倫敦珠寶品牌Jessica McCormack的East-West Cushion系列作品，由於鑽石等級不同有很大價差，因此千黛亞的戒指價值眾說紛紜，外媒的估價從12萬美金（約393萬台幣）至50萬美金（1634萬台幣）都有，除非當事人證實，否則很難有個準。

▲千黛亞同款的Jessica McCormack East-West Cushion鑽戒，有白K金與黃K金，或黑化金與黃K金搭配。（圖／翻攝Jessica McCormack官網）

East-West Cushion鑽戒採祖母綠切割、橫向鑲嵌，可選擇白金或黑化金與黃K金搭配，是一種既現代又古典的結合，讓鑽石有不同於傳統的呈現方式。Jessica McCormack認為鑽石不該只屬於特殊場合，而是日常也能佩戴，官網上建議East-West Cushion鑽戒除了能當訂婚戒，也可以戴在任何手指，例如作為雞尾酒戒、搭配丹寧服裝都很適合。

湯姆霍蘭德與千黛亞2017年一同演出《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man：Homecoming），後來越走越近，2021年正式交往，如今終於有更進一步的好消息傳出，粉絲們紛紛湧進兩人的IG留言，甚至連Jessica McCormack先前的同款鑽戒po文下，都有許多人詢問：「這是千黛亞的鑽戒嗎？」