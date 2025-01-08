fb ig video ETtoday search mobile

湯姆霍蘭德用「鑽石橫著鑲」的戒指求婚Zendaya　5克拉、雙色K金細節曝光

>

記者林明瑋／台北報導

「蜘蛛CP」湯姆霍蘭德（Tom Holland）與千黛亞（Zendaya）訂婚了！美西時間1月5日千黛亞出席金球獎頒獎典禮，左手無名指上戴著大鑽戒引發外界臆測，事隔一日外媒《TMZ》表示得到消息，證實湯姆霍蘭德向千黛亞求婚成功，根據外媒報導，這只鑽戒約5克拉，出自珠寶設計師Jessica McCormack之手，鑽石橫向鑲嵌、戒台與戒圈分別為白K金與黃K金，相當別緻。

▲Zendaya。（圖／路透）

▲Zendaya。（圖／路透）

▲千黛亞出席金球獎頒獎典禮時，左手戴著大鑽戒成為焦點。（圖／路透）

千黛亞的好身材與衣著品味有目共睹，出席第82屆金球獎頒獎典禮，穿著代言品牌LOUIS VUITTON的訂製禮服上陣，橘色緞面材質很襯她的膚色，搭配同樣由她代言的BVLGARI珠寶，包括頂級帕拉伊巴碧璽與鑽石項鍊、戒指，及鑽石耳環，十分亮麗，不過左手無名指上的鑽戒更引發討論。

▲Tom holland Zendaya。（圖／達志影像）

▲去年10月，湯姆霍蘭德（左）帶著千黛亞一同出席他自創的無酒精啤酒品牌BERO的上市派對。（圖／達志影像）

據聞湯姆霍蘭德是在聖誕節假期向千黛亞的家中向她求婚，鑽戒為倫敦珠寶品牌Jessica McCormack的East-West Cushion系列作品，由於鑽石等級不同有很大價差，因此千黛亞的戒指價值眾說紛紜，外媒的估價從12萬美金（約393萬台幣）至50萬美金（1634萬台幣）都有，除非當事人證實，否則很難有個準。

▲Jessica McCormack鑽戒。（圖／記者林明瑋攝）

▲Jessica McCormack。（圖／翻攝官網）

▲千黛亞同款的Jessica McCormack East-West Cushion鑽戒，有白K金與黃K金，或黑化金與黃K金搭配。（圖／翻攝Jessica McCormack官網）

East-West Cushion鑽戒採祖母綠切割、橫向鑲嵌，可選擇白金或黑化金與黃K金搭配，是一種既現代又古典的結合，讓鑽石有不同於傳統的呈現方式。Jessica McCormack認為鑽石不該只屬於特殊場合，而是日常也能佩戴，官網上建議East-West Cushion鑽戒除了能當訂婚戒，也可以戴在任何手指，例如作為雞尾酒戒、搭配丹寧服裝都很適合。

湯姆霍蘭德與千黛亞2017年一同演出《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man：Homecoming），後來越走越近，2021年正式交往，如今終於有更進一步的好消息傳出，粉絲們紛紛湧進兩人的IG留言，甚至連Jessica McCormack先前的同款鑽戒po文下，都有許多人詢問：「這是千黛亞的鑽戒嗎？」

►安潔莉娜裘莉透視裙氣場超強！Zendaya穿LV戰袍大秀無死角身材

►48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1

 

關鍵字：

湯姆霍蘭德, Tom Holland, 千黛亞, Zendaya, Jessica McCormack

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

朋友不多但都很鐵的三大星座！TOP 1交友超嚴苛　需身心靈都契合才行

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點

張員瑛金唱片獎「美到窒息」再引熱議　3款最性感髮型一次盤點

相處自在、常微笑　女友必備4特質男人愛到離不開 湯姆霍蘭德用「鑽石橫著鑲」的戒指求婚Zendaya　5克拉、雙色K金細節曝光 天冷喝正好！「6款暖身飲品」推薦　熱巧克力、薑茶都在內　 48歲舒淇辣露香肩鬆弛感太強！超狂魅力全球大使又＋1 雅詩蘭黛小棕瓶換上花朵新衣、雪花秀潤燥精華以金色蛇鱗為靈感 新北最好吃西餐廳「朵頤」回歸宏匯廣場！今年5月開幕 「小全智賢」Minji到底有多美？原生五官像仙女　韓網熱議素顏比濃妝還正

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面