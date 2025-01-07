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《現在撥打的電話》蔡秀彬撞包《一箱情緣》！貴婦愛牌方包出鏡率超高

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記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《現在撥打的電話》日前迎來最後大結局，雖然評價褒貶不一，但女主角蔡秀彬的人氣直升，她在劇中飾演青雲日報會長的女兒洪熙珠，詮釋出溫柔可愛的穿搭造型，當中就佩戴了義大利品牌Valextra的話題包款Milano，可說是韓劇出鏡率很高的款式，連《一箱情緣》也出現撞包。

▲▼ 女主角洪熙珠（蔡秀彬飾演）配戴Milano 包款展 。（圖／品牌提供）

▲蔡秀彬配戴Milano包款，《一箱情緣》嚴志媛也搭配了同樣的白色包款。（圖／品牌提供）

▲▼ 女主角洪熙珠（蔡秀彬飾演）配戴Milano 包款展 。（圖／品牌提供）

蔡秀彬在劇中多以簡約的襯衫造型為主軸，藉此彰顯上班族的日常風格，其中就搭配Valextra Milano白色包款，是品牌近年來代表性款式，以優雅的廓型與摺線帶來辨識度。恰好韓劇《一箱情緣》中，嚴志媛飾演的高級婚介公司NM代表李善，也搭配了同樣的白色包款，她則以俐落的全套白色西裝呼應，一舉一動超有氣勢。

▲▼ 女主角洪熙珠（蔡秀彬飾演）配戴Milano 包款展 。（圖／品牌提供）

▲▼ 女主角洪熙珠（蔡秀彬飾演）配戴Milano 包款展 。（圖／品牌提供）

▲Valextra Milano白色包款 。（圖／品牌提供）

Milano包款除了擁有手提包的優雅弧度以外，還可根據可調節皮革繫帶，讓包身可依照個人需求靈活擴展，2025春夏系列也迎來小巧的Micro尺寸，更適合日常外出使用。

▲▼ 金世正 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／品牌提供）

▲▼ 金世正 。（圖／品牌提供）

▲ 金世正在《酒醉羅曼史》飾演酒商業務，搭配出鏡率很高的Longchamp Roseau手提包。（圖／品牌提供）

而韓星金世正主演的新劇《酒醉羅曼史》同樣創造話題，她穿搭多以襯衫、背心和俐落褲裝為主，是非常日常的搭配。而包款選擇方面也偏向簡約設計，在第四集中她斜背一款黑色Longchamp Roseau手提包，精緻牛皮包身上點綴著金屬竹節扣，顯得格外有辨識度，另外也換上了白紙色Roseau，可調節肩帶設計變化肩背方式，而兩側的扣飾更可通過開合，從水桶包廓形變得纖細俐落不少。

關鍵字：

韓劇, 現在撥打的電話, 蔡秀彬, Valextra, Longchamp

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