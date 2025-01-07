新北最好吃西餐廳「朵頤」回歸宏匯廣場！今年5月開幕

▲新莊被網友盛讚的牛排西餐「朵頤」，將回歸宏匯廣場。（圖／饗賓集團提供）

記者蔡惠如／綜合報導

饗賓集團旗下牛排西餐廳「朵頤」將重回宏匯廣場！預計今年5月開幕，大家可以準備開吃了，宏匯廣場2024年交出50億元業績新高，憑藉品牌升級、餐飲版圖拓展及在地會員經營三大策略，相較去年業績大幅成長22%，執行董事柯愫吟表示，今年將再大幅改裝2千坪面積。

被網友稱為新北最好吃西餐廳朵頤，在改菜單之後以主餐千元有找、加上自助百匯吃到飽的親民價深受好評，當時被許多民眾推薦、一位難求，但不到2個月卻對外公告，因租約到期僅營業至去年8月底，讓許多人上網留言哭哭，而今證實將進駐宏匯廣場，以牛排餐點形式加上Semi Buffet正式回歸，價格約600元至700元起。

去年百貨因出國潮加上精品衰退，百貨整體業績成長放緩，反倒較貼近日常吃喝、消費需求的區域性賣場較有斬獲，2024上半年宏匯引進日本話題超市LOPIA，以及經典美式餐廳TGI FRIDAYS，吸引大批消費者。下半年則改裝多達30家流行服飾櫃位，引進日韓品牌以迎合31至50歲女性客群的需求，帶動相關商品銷售成長約20%。

▲宏匯廣場積極改裝，慢慢收到成效。（圖／業者提供）



此外也舉辦異國美食展及周末親子活動，進一步強化其作為新三蘆五泰地區社交舞台的定位，並積極經營會員系統，截至去年底會員數突破40萬，總來客數達700萬人次。2025年業績目標54億元，會員數希望提升至50萬人。



柯愫吟表示，去年業績成長動能來自餐飲，成長近3成，全館表現最好的店王為海底撈，一年業績達2.6億元，去年6月開幕的日本超市LOPIA，才半年時間就有2億元業績，今年有望超車海底撈，全年業績可上看3億元，而饗賓集團旗下的牛排餐廳朵頤，也將在今年5月登場，以點主餐加上自助百匯Semi Buffet的形式吸客。預計宏匯廣場今年將再增加4個餐飲品牌。

宏匯廣場今年樓層持續改裝，包括1、2、5、6樓共2000坪，1樓將加強化妝品、2樓女裝鞋區，以及5樓和6樓也將強化家用品。



為了解決假日停車位一位難求的困擾，宏匯自1月4日起試行代客泊車服務，會員僅需扣50點點數即可享受此便利。非會員當天加入亦可馬上享有同等權益，進一步提升顧客的購物體驗。

業者表示，從1／8至1／28期間推春節優惠，運動器材、大家電當日單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券；1／23至2／2期間，名品、3C指定專櫃當日單筆消費達1萬元送500元抵用券；1／23至2／16期間，全館當日累計消費3,000元送200元抵用券。同時喜迎金蛇年再端出賀歲特企，初一至初三期間，當日單筆消費滿2,888元，即可參加蛇來運轉抽好運活動，有機會將蛇年金飾帶回家。