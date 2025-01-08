星巴克1／10周五推「大杯以上買一送一」　快揪人暢聊小周末

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

2025年才剛開始，星巴克優惠也很夠力，繼1／6推大杯買一送一優惠之後，不到一周時間1／10再接力推出，適逢迎接小周末的悠閒心情，在農曆年前約自己想念的親友出來聊聊天吧！2025年85度Ｃ在周五續推「周五咖啡日」優惠，當天中大杯系列第二杯半價，cama cafe則在一月底前針對旗下兩款特定飲品，領券可現折5元優惠。

星巴克1／10推出「國際感謝日 好友分享日」活動，活動期間從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

85度C在2025年續行「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

cama cafe呼應2025年度代表色，提供摩卡咖啡與可可歐蕾指定飲品，在1月全月份推出5元折扣優惠。1／31前會員透過APP 即可領取優惠券，在購買時可直接使用折抵，且當月領取次數無上限。

路易莎2025年一月底前，也針對黑卡會員持續提供「在上午11點前，咖啡飲品第二杯7折」回饋，店內衣索比亞夏娃藝妓，原價150元，也推出100元的優惠價。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。