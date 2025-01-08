雅詩蘭黛小棕瓶換上花朵新衣、雪花秀潤燥精華以金色蛇鱗為靈感

記者曾怡嘉／綜合報導

迎接2025年金蛇年，不少美妝品牌皆推出新年限定設計，雅詩蘭黛小棕瓶換上繁花似錦瓶身，雪花秀和嬌蘭則是以蛇年為靈感，展現全新優雅的意象。

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露- 繁花似錦限定版，4,450元、特潤全能修護亮眼霜- 繁花似錦限定版，3,250元。

2025年開春，雅詩蘭黛以「繁花似錦」為主題，推出限定版潤超導全方位修護露與小特潤全能修護亮眼霜。柔美優雅的粉色花朵點綴於瓶身，別出心裁的設計絕對是放眼全百貨專櫃最獨到別緻的年節贈禮。

▲雪花秀 潤燥養膚精華，120ml 蛇年限定版，4,680元。

雪花秀則推出「潤燥養膚精華120ml 蛇年限定版」，幫助每位使用者在新的一年肌膚充滿夢幻光澤，蛇因其蛻皮特性，在多個文化中象徵「重生」與「新生」，代表著生命的更新與無限可能。品牌以奢華金色蛇鱗圖案為設計靈感，巧妙展現蛇蛻皮更新的優雅意象。

▲嬌蘭 摯紅幸運淡香精 新年金燦蜂印瓶 125ml+30ml，29,500元。

嬌蘭為歡慶金蛇年，攜手巴黎高訂珠寶藝術家Francesco Truscelli，將經典蜂印瓶化作象徵幸運與節慶的紅色，飾有Francesco Truscelli以精湛手藝打造的24K金蛇，並鑲嵌閃耀的施華洛世奇水晶。摯紅幸運淡香精從生薑辛香拉開序幕，走入芬芳玫瑰香氣之中，最後以雪松的木質調與白麝香的沉穩氣息完美收尾，全球限量編號2,100件。