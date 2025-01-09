馬龍高顏值同框李現！穿Prada皮衣時尚帥照曝光　蛇年必收包款出爐

記者鮑璿安／台北報導

農曆新年將至，時尚界也打造出濃厚的蛇年意向迎接春節，PRADA 公開全新的2025農曆新年形象廣告，請到品牌大使賈玲、李現、奧運六金王馬龍等人出鏡，陣容超強大。而一系列基礎百搭的包款也曝光，為大家在走春時刻提出更多穿搭參考。

▲PRADA 公開全新的2025農曆新年形象廣告。（圖／品牌提供）



PRADA 2025農曆新年形象廣告以「我們，共聚蛇年」為題，將靈蛇盤繞之姿呈現在此，由張穆涵（Dorothy Sing Zhang）執導，呈現文化中對蛇的尊崇，並重新構建我們與蛇此一動物的情感聯繫。由 Oliver Hadlee Pearch 掌鏡的畫面中，也捕捉下人與人互動的瞬間，將「集體」概念視覺化，Prada品牌大使賈玲身穿立體印花刺繡裙裝站在C位，李現則手捧著黑色肩背包散發紳士氣息，而馬龍換上品牌新裝，以側臉出鏡也頗受矚目。

品牌也運用紅色繩結線條蜿蜒縈繞來呼應靈蛇，男士系列帶來了農曆新年獨家包款，深橄欖綠色的柔和方包；女士則有全新的金色圓環皮革包款，打造出圓潤可愛的討喜模樣，也有全新簡約托特包、水桶包款式，皆為日常百搭之選。





▲Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演。（圖／品牌提供）





▲Viva Superstar包款。（圖／品牌提供）



Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演，兩人一同詮釋創意總監Alessandro Michele打造的2025早春系列的服飾，並肩背最新的Valentino Garavani 9to5以及Viva Superstar包款，蔡依林穿著印花短裙搭配白色長襪，造型十分吸睛。而孫儷也以同樣風格呼應，戴起頭巾和分量感耳飾，在強烈的復古美學設計語言中，散發著超強氣場，背景更是結合了紅色帷幕，很有年味。