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領年終換新夾！6款精品皮夾推薦　BV編織依舊夯、LOEWE長夾還能當手拿包

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領年終換新夾！精品皮夾推薦：FENDI，GUCCI，PRADA，LV…長夾控必收這款還能當手拿包

▲領年終，犒賞自己可以投資一款精品皮夾。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

終於等到領年終，當然要好好犒賞自己，投資一款精品皮夾很可以啊！錢包不只收納紙鈔、卡片、零錢，也是很重要的隨身招財好物，然而追求流行時髦的妳，當然外型也要兼顧，這次就來推薦話題精品皮夾，短夾長夾都有，換夾必筆記。

［短夾推薦］

FENDI

過新年怎能不來一款粉嫩的皮夾，還可以招桃花呢！低調優雅的粉色調，搭配小巧三折設計，手工縫製細節滿滿，低調的金屬FENDI標誌，簡約控必收。容量非常實用，一個大型內隔層可裝鈔票，一個信用卡夾，一個拉鏈開合的外側零錢包，雖然看似小小一個、收納性卻很強。

領年終換新夾！精品皮夾推薦：FENDI，GUCCI，PRADA，LV…長夾控必收這款還能當手拿包

▲FENDI Peekaboo超迷你三摺疊皮夾／23,400元。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton

超受歡迎的LV Lisa錢包，今年換上全新清新色調，經典的老花搭配Louis Vuitton x Murakami系列，馬卡龍綠實在太吸睛，彩色Monogram圖案為內層增添完美點綴，而且還飾有金色熊貓形狀拉鏈頭，可愛爆擊。設計小巧實用，一個拉鏈零錢包、一個紙幣隔層和多個名片夾層。

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▲Louis Vuitton LV x TM Lisa 錢包／26,300元。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA

這款BV編織皮夾實在太吸睛，淺淺淡淡的莫蘭迪綠、展現柔美的氣質，搭配柔軟手工訂製的小羊皮，拿在手上的質感超好。精緻小巧的短夾，容量也不妥協，6個卡層、1個紙幣隔層、2個口袋、1個拉鍊零錢包，各種收納需求都滿足。

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▲BOTTEGA VENETA Cassette Small Bi-Fold Wallet／22,500元。（圖／品牌提供）

［長夾推薦］

GUCCI

長夾控可不能錯過GUCCI這款以經典米色及深棕色全拉鍊皮夾，質感外型雙雙飆滿分。選用全新GG字母圖案織物製作，搭配多隔層設計方便實用好收納，搭配黑色皮革滾邊更添對比美感。

領年終換新夾！精品皮夾推薦：FENDI，GUCCI，PRADA，LV…長夾控必收這款還能當手拿包

▲GUCCI GG Emblem系列全拉鍊錢包／價格店洽。（圖／品牌提供）

PRADA

優雅有質感的卡其色，一整年都百搭，柔軟皮革及以刮紋質感見稱的經典Prada Saffiano皮革縫製成多個精緻細節。設計簡約的配飾設有多個隔層和口袋，並綴有品牌經典搪瓷三角形標誌，一拿出手就是品味滿分。

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▲PRADA Saffiano皮革及皮革長錢包／29,500元。（圖／品牌提供）

LOEWE

簡約控最愛的設計，素面皮革+品牌Anagram LOGO襯托，展現極簡的美感，搭配討喜的淺灰粉色調，誰能抗拒啦！內容量也非常驚人，拉鍊硬幣隔層、十個置卡夾和兩個較大的夾層可放置紙鈔，再加上一個拉鍊後袋，大包控一定要收，還可以當成手拿包沒問題。

領年終換新夾！精品皮夾推薦：FENDI，GUCCI，PRADA，LV…長夾控必收這款還能當手拿包

▲LOEWE Anagram continental wallet／30,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 精品, 皮夾, 錢包, LV, GUCCI, PRADA, FENDI, BOTTEGA VENETA

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