2025東森自然美VIP新春尊榮餐會　共譜美麗與健康新篇章

▲東森自然美舉辦「VIP尊榮餐會」，總裁王令麟偕同東森自然美總經理宋湘嵐、副總經理羅少庭與加盟主開心合影。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

迎接2025年新的一年，6日東森自然美舉辦了一場充滿溫暖與歡樂的「VIP尊榮餐會」，邀請品牌頂尖加盟主、忠實顧客以及多位重量級嘉賓共同參與，為2025年揭開序幕。當天現場氣氛熱烈，來賓們在愉悅的氛圍中，不僅體驗到自然美品牌持續創新的美麗承諾，更一起攜手展望未來的新旅程。

東森自然美加盟主分享品牌力與產品力 彰顯自然美品牌價值

活動當天多位來自全台的加盟主分享了他們加入自然美的故事與心得。透過這些親身經歷，可以看見自然美如何以「美麗與健康」為核心理念，幫助人們實現創業夢想，同時傳遞正向的生活態度。加盟主們表示，自然美不僅是美妝與護膚產品的代名詞，更像是一個溫暖且支持的大家庭。在品牌的協助下，不僅實現了事業上的成長，也在生活中感受到更多自信與快樂。品牌的產品力與經營理念，也讓加盟主們深感驕傲與感動。東森自然美透過這次餐會，再次展現品牌力與創新精神，凝聚與會者的向心力。2025年，品牌將繼續以「美麗與健康」為目標，攜手更多人一起邁向更美好的未來，打造屬於自然美的全新篇章。

過程中，多位加盟主提到自然美旗艦產品—白藜蘆醇活顏系列，並對其效果和市場反應給予高度評價。一位長期經營自然美的加盟主表示，「白藜蘆醇活顏系列不僅在研發上融入尖端科技外泌體、NMN，更以天然成分白藜蘆醇精萃為基礎，讓消費者使用得更有效、更安心。我們的顧客在使用這款產品後，普遍反應皮膚更加緊緻、有光澤，甚至能感受到肌膚的年輕活力被喚醒。」她的話語贏得了現場如雷掌聲，展現了自然美品牌的魅力與力量。

▲東森自然美白藜蘆醇活顏系列深受消費者喜愛，展現產品力與品牌力。

男藝人吳翔震擔任嘉賓分享SPA體驗 《福山美緻》畫作成VIP新年禮

本次活動的特別嘉賓，人氣男藝人吳翔震也親臨現場，為活動增添星光。他分享了自己在自然美門市的體驗，對自然美的專業護膚療程和高品質產品大加讚賞。吳翔震表示，「我親身感受到自然美對細節的專注和服務的貼心，這是一個真正讓人能夠放鬆身心，並享受美麗蛻變的地方。」此外，他還親手贈送VIP貴賓一幅特製畫作《福山美緻》，五福山，比喻五福臨門，福氣的象徵，象徵自然美對顧客的深切祝福。

▲東森自然美副總羅少庭（右）大讚吳翔震（左）的「福山美緻」畫作，成為VIP新年禮。

「美麗與健康環環相扣」 王令麟總裁傳遞全方位健康理念

東森自然美總裁王令麟於近日舉辦的活動中現身，展現品牌「最佳代言人」的風範，再次引領美麗與健康的潮流。王令麟向來以實際行動支持品牌發展，他在現場提到，「自然美品牌的核心精神是『人證物證科學做見證』，而我就是那個『人證』。」他表示，自己會定期親身體驗自然美的產品與服務，並固定到門市報到，透過親自感受了解產品的獨特性。他直言，這樣的體驗不僅讓自己更加信任品牌，也成為顧客信賴自然美的重要原因。

定期保養成亮點 提倡健康生活方式

王令麟以幽默的語氣分享自己因為長期進行自然美的護膚保養，臉部肌膚明顯透亮到「發光」。他強調，「美麗與健康是密不可分的，我們不只致力於提供專業的美容護理，更希望推廣一種積極健康的生活態度。」現場還特別邀請東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文，介紹如何透過最先進的健康檢測設備了解個人體質與健康狀況。這些高規格的服務不僅帶來精緻的體驗，更讓在場來賓感受到自然美在「美麗與健康」的全面承諾。

全新定位 展現品牌全健康理念

自然美透過這次活動進一步詮釋品牌的全方位健康理念，從美容護膚到健康管理，打造真正的內外兼修。隨著王令麟的親身示範與品牌的創新努力，自然美持續在市場中穩步前進，為顧客提供更多元且深度的美麗與健康選擇。

▲王令麟表示，東森自然美將為消費者從外到內打造健康與美麗並行的新生活方式。

東森自然美展望未來 聚焦美麗與健康雙重目標

東森自然美一向以提供頂級美容護理服務與產品為使命，持續將「美麗與健康」作為品牌的核心價值。在近日舉行的VIP新春尊榮餐會中，品牌不僅與加盟主和顧客共聚一堂，還藉此展現對未來發展的藍圖。東森自然美總裁王令麟在活動中談到品牌願景時表示，「我們將持續升級產品與服務，讓顧客在追求美麗的同時，也能擁有健康的生活方式。」並進一步強調，希望自然美能成為每個人生活中不可或缺的一部分，並鼓勵消費者「跟著東森，健康自然美！」

對東森自然美而言，2025年是充滿機遇與挑戰的一年。此次VIP新春尊榮餐會的成功舉辦，進一步加強了品牌、加盟主與顧客之間的情感連結，也為未來的品牌發展注入更多動能。展望未來，自然美將以更專業的態度、更優質的服務，陪伴顧客在美麗與健康的旅程中攜手前行。品牌承諾，將不斷創新，以實現美麗與健康並進的願景，與消費者共同創造更美好的未來。