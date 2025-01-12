美周記／頂奢高濃度「岡維拉玫瑰外泌體」注入　貴婦愛用24K黃金水養膚有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

每天都有很多重要大事發生，以下就分享本週主要關鍵的新品發表以及大事記，想要掌握最新的美妝趨勢與新品，立刻先把這篇存取下來。

＃迪奧 極緻精萃玫瑰馥活油，20ml、售價25000元

外泌體是近年很受到關注的保養成分，原以為是「細胞廢物」的它卻被科學家發現裡面藏有細胞溝通的關鍵訊息，具有修復組織、活化細胞的能力，也因此發現這項重大突破的三位學者，於2013年獲得諾貝爾醫學獎，是生物醫學中很重要的研究結果。

而迪奧科學家也發現，傳奇的岡維拉玫瑰裡面也擁有仿生玫瑰外泌體，蘊含5種前所未有的高效玫瑰活性分子與6倍植物多酚微營養，是玫瑰優雅綻放的核心，結合玫瑰花瓣精萃油、玫瑰花瓣萃取液、玫瑰胜肽複合物，打造出「岡維拉玫瑰晶萃胜肽複合物」擁有最高濃度128種玫瑰活性因子，是迪奧目前最多玫瑰活性分子、最高分子多樣性的專利複方。

最高濃度的配方，在2025年應用在全新的「極緻精萃玫瑰馥活油」之中，這是品牌從未出現過的新品，超獨特的油凝萃質地在擠出瞬間像是精華般水潤，揉化開則宛如美容油細膩，可以在極緻精萃系列第一步使用，也可以加入任何精華或是乳霜中使用。

＃香緹卡 極緻純金賦活精萃露，150ml、售價7100元

極緻純金賦活系列一直是香緹卡粉絲非常愛用、持續回購的系列，最初是因為品牌創辦人思樂薇·香緹卡，在一次印度旅行中，發生嚴重騎馬事故，在當地接受了古老的阿育吠陀與黃金療法之後，感受到強大的撫癒能量，因此啟發靈感，打造以24K金成分注入的極緻純金系列，也是品牌最頂級的護膚儀式。

但多年以來，此系列都以精華、乳霜、安瓶3款經典產品廣為人知，一直都沒有推出化妝水類型的產品，2025年終於做出突破，上市此系列第一瓶精華水單品，不是坊間常見二次清潔的化妝水，而是成分比例都拉到最高的精華級前導，霧面玻璃瓶身蘊含90%的天然植萃成份，運用經典的明星配方：超氧黃金C、紅莓胜肽和扁豆精粹，打造出用過澎潤有感的「24K黃金水」。

＃BIODERMA貝膚黛瑪 超級28膠原修復霜，40ml、售價980元



憑藉卸妝「小紅水」熱銷全球的貝膚黛瑪其專利科技，一直是粉絲用過很有感的單品，尤其是近年醫美盛行，安全更是不少人信賴它的關鍵，過去，隨著經典產品受到歡迎、台灣市場導向，紅色「舒敏」、綠色「3D水楊酸」或是藍色「舒益」系列品項齊全，較廣為人知。

2025年，原本只有一個品項「護手霜」的紫色抗老產品線，終於發表全新的「超級28膠原修復霜」以及「全面抗痕修復日霜SPF50+」，採取獨創肌活膠原舒痕科技撫平肌膚細紋，搭配啡肽舒緩修復專利來穩住肌膚乾癢不適，同時維護表層微生態，打造健康菌叢平衡，是一款最外層保護到內層肌底滋養的好物，無矽靈、無酒精、無人工色素、無香料、無Paraben類防腐劑，更是令人放心的選擇。