爆紅唇萃限量回歸！買一支任搭產品達5000元　帶走正貨「油田親媽」粉底

記者李薇／台北報導、攝影

隨著科技日新月異，經典熱賣的產品也會更新或是復刻，讓人不僅可以享受最新成分或是功效的同時，也可以感受經典帶來的美好感受，近期就有不少上市就狂銷的好物，又以新姿態回歸，當然不能錯過。

＃ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃，售價1600元

慶祝ARMANI 25周年，在台灣曾被狂掃到缺貨的奢華絲絨訂製唇萃熱賣明星色號回歸，包括：Hanni代言主打色#321、韓國斷貨「最美粉棕」#200、誰擦誰顯白的「爛番茄色」#405等8款美色一次登場，每一支都是經典到不行，重點是其宛如天鵝絨般的絲絨質地，雖然霧面感的唇妝，但一點都不會顯唇紋、乾燥龜裂，超柔和的發色度以及時髦秀場色選，都是ARMANI沒有平替的關鍵。重點是現在只要買一款25周年限定，再任選其他產品滿5000元，直接送「油田親媽」超持妝絲絨水慕斯粉底正貨一瓶，還可以任選色號，才開年就殺到不行。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜糖護唇膏，售價1450元

繼2022年上市波光蜜漾護唇膏，以奢華蜂蜜與蜂膠成分呵護女性雙唇之後，受到許多粉絲喜愛，2024年再度推出全新法式之吻波光蜜糖護唇膏，滋養效果不變，依然使用科西嘉蜂蜜、蜂膠、天然玻尿酸和蜂蠟，帶給女性奢寵雙唇的滋潤享受，更添加細緻珠光配方，在光線下可以展現出更為細膩耀眼的唇妝效果，一次6色更能滿足不同膚色人的需求，連男性也能在其中找到合適滋養單品。

＃迪奧 藍星柔紗唇膏－限量版，售價1600元

迪奧彩妝產品非常多元，光是唇膏就有各種不同的妝效與款式，但是不管其它款式怎麼更新，藍星唇膏一直都是品牌非常具有代表性的產品，這次在2025年竟然推出首次登場的「柔紗版」，比起之前的款式質地呈現出的顏色更加柔和，不會過於飽和，是霧面的妝感，僅有#688、#756兩個顏色，限量販售賣完就沒。