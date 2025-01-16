fb ig video ETtoday search mobile

人頭馬蛇年限定繽紛如畫　歐肯走潮風又亮又派

>

記者蔡惠如／綜合報導 

農曆春節將至，威士忌品牌紛紛推出蛇年限定禮盒。法國人頭馬干邑攜手當代藝術家黃宇興，以《靈蛇耀彩》為創作主題，打造限量版包裝；蘇格蘭歐肯威士忌則與台灣設計工作室HOUTH合作，推出招財蛇禮盒系列，兩大品牌都以獨特藝術包裝、限定酒款搶攻年節送禮市場。

▲人頭馬干邑、三得利歐肯推蛇年包裝。（圖／各品牌提供）

人頭馬結合藝術打造限定包裝
擁有300年歷史的人頭馬，此次攜手知名藝術家黃宇興操刀設計。黃宇興曾為Dior設計聯名系列，其作品在香港拍賣會創下高價紀錄。這次以靈蛇為主題，融合大小香檳區的風土特色，以繽紛色彩闡述歡慶時節，並以蛇的身形結合流線線條，詮釋繽紛世界，本次推出三款禮盒系列都讓人眼睛一亮。

▲人頭馬干邑、三得利歐肯推蛇年包裝。（圖／各品牌提供）

人頭馬X.O酒液呈現桃心木色澤，主打果香與木質香氣，金蛇年禮盒售價6,350元；人頭馬1738具有梅乾與無花果香氣，金蛇年禮盒售價1,825元，另有人頭馬V.S.O.P帶有香草、杏桃和蘋果派香氣，其繁星禮盒售價1,720元。

▲人頭馬干邑、三得利歐肯推蛇年包裝。（圖／各品牌提供）

歐肯威士忌推出招財蛇系列
蘇格蘭歐肯威士忌與台灣HOUTH設計工作室合作，以「蛇來運轉 財到福來」為主題，推出三款禮盒，以幾何線條結合金屬材質，呈現年輕時尚的潮流視覺，並把蛇以「轉運」詮釋好運無限寓意，又潮又派。象徵無限的轉運蛇金屬裝飾品將隨禮盒附贈其中。

▲人頭馬干邑、三得利歐肯推蛇年包裝。（圖／各品牌提供）

歐肯推出12年單一麥芽威士忌，獲得ISC烈酒競賽金獎，禮盒售價1,220元；14年豐馥紫雪莉單一麥芽威士忌，特別加入台灣熟悉的龍眼花蜜、蜜香紅茶風味，禮盒售價1,750元；三桶單一麥芽威士忌曾獲得多項國際獎項肯定，禮盒售價1,500元。每款禮盒均附贈威士忌杯及轉運蛇擺飾。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

禮盒, 年節, 威士忌, 蛇年, 藝術

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物

寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物

頭髮長好慢！營養師：補充4大關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌

頭髮長好慢！營養師：補充4大關鍵營養素　讓頭髮長快又強韌

大掃除3撇步功夫省一半　家事達人陳安祺：「順序是關鍵」 GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了 《我的完美秘書》7台詞：對公司來說，我們只是一群可有可無的人 最自私星座！TOP 1不受常規束縛　任性妄為導致親友關係一言難盡 陳庭妮買Prada新包不靠另一半「等下自己帶走」 曹佑寧面對催婚這樣說 超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」 宋慧喬最新「漫畫感小男孩頭」曝光　萌翻天超減齡有如18歲美少年

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面