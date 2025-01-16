人頭馬蛇年限定繽紛如畫　歐肯走潮風又亮又派

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節將至，威士忌品牌紛紛推出蛇年限定禮盒。法國人頭馬干邑攜手當代藝術家黃宇興，以《靈蛇耀彩》為創作主題，打造限量版包裝；蘇格蘭歐肯威士忌則與台灣設計工作室HOUTH合作，推出招財蛇禮盒系列，兩大品牌都以獨特藝術包裝、限定酒款搶攻年節送禮市場。

人頭馬結合藝術打造限定包裝

擁有300年歷史的人頭馬，此次攜手知名藝術家黃宇興操刀設計。黃宇興曾為Dior設計聯名系列，其作品在香港拍賣會創下高價紀錄。這次以靈蛇為主題，融合大小香檳區的風土特色，以繽紛色彩闡述歡慶時節，並以蛇的身形結合流線線條，詮釋繽紛世界，本次推出三款禮盒系列都讓人眼睛一亮。

人頭馬X.O酒液呈現桃心木色澤，主打果香與木質香氣，金蛇年禮盒售價6,350元；人頭馬1738具有梅乾與無花果香氣，金蛇年禮盒售價1,825元，另有人頭馬V.S.O.P帶有香草、杏桃和蘋果派香氣，其繁星禮盒售價1,720元。

歐肯威士忌推出招財蛇系列

蘇格蘭歐肯威士忌與台灣HOUTH設計工作室合作，以「蛇來運轉 財到福來」為主題，推出三款禮盒，以幾何線條結合金屬材質，呈現年輕時尚的潮流視覺，並把蛇以「轉運」詮釋好運無限寓意，又潮又派。象徵無限的轉運蛇金屬裝飾品將隨禮盒附贈其中。

歐肯推出12年單一麥芽威士忌，獲得ISC烈酒競賽金獎，禮盒售價1,220元；14年豐馥紫雪莉單一麥芽威士忌，特別加入台灣熟悉的龍眼花蜜、蜜香紅茶風味，禮盒售價1,750元；三桶單一麥芽威士忌曾獲得多項國際獎項肯定，禮盒售價1,500元。每款禮盒均附贈威士忌杯及轉運蛇擺飾。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。