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「高級灰眼妝」正悄悄流行！美瞳效果比黑色更好　年輕女生都在搶買

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冷淡風的灰色眼影、灰色睫毛膏你敢用嗎？沒想到美瞳效果比黑色更好！年輕女生都在搶買這一色！

▲「高級灰」在眼妝界正悄悄崛起。（圖／取自韓韶禧IG）

圖文／CTWANT

如果你以為黑色是眼妝的終極經典，那你可能還沒發現「高級灰」在眼妝界正悄悄崛起！灰色眼影、灰色睫毛膏這股冷淡風潮，近來在年輕女生之間成為最夯話題，而且與其說它是「灰色」，不如說它是一種低調而有層次的高級感，讓妝容瞬間擺脫沉悶，為整體造型加分不少。

灰色眼影的美感秘密

灰色眼影一掃傳統顏色的刻板印象，帶來一種難以言喻的摩登感與高雅氣質，不管是淡灰還是煙燻灰，只要稍微疊加在眼皮上，立刻就能創造一種深邃卻不過於濃烈的妝感。不像黑色會讓眼神看起來太過犀利，灰色給人的感覺更為柔和，卻不失立體感，特別適合想要自然妝感卻又追求細緻效果的女生。

冷淡風的灰色眼影、灰色睫毛膏你敢用嗎？沒想到美瞳效果比黑色更好！年輕女生都在搶買這一色！

▲MAKE UP FOR EVER藝術大師高調玩色眼影盤#606靜謐暮光，以紅棕色搭配灰藍調，並採用霧面及晶燦的兩種質地，可以創造更百變的時尚風格。（圖／品牌提供）

灰色眼線的細膩點綴

灰色眼線是冷淡風妝容中不可忽視的一部分，相比黑色眼線的銳利，灰色眼線更加柔和且不失精緻，適合打造自然卻帶有深邃感的眼神，不論是使用眼線筆畫出細緻的內眼線，還是以眼線膠描繪出稍微拉長的外眼角，灰色都能讓眼妝看起來更有高級感。

冷淡風的灰色眼影、灰色睫毛膏你敢用嗎？沒想到美瞳效果比黑色更好！年輕女生都在搶買這一色！

▲SUQQU的晶采艷色眼線筆2025春妝限定色的#112，是在灰色中融入淡淡綠色的Moss苔蘚色調，非常推薦與春天的紅色系眼妝相互搭配，能創造出優雅兼具時尚感的高級眼妝。（圖／吳雅鈴攝）

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▲受到眾多美妝KOL還有消費者喜愛的1028放色線激穩抗震眼線液，新色#濃岩灰的霧灰黑色調不僅低調自然，其0.01mm柔彈筆尖加上穩定抗震的筆身設計與抗暈微膜包覆技術，讓妳輕鬆畫出柔和深邃的細緻眼妝。（圖／品牌提供）

灰色睫毛膏的低調高光時刻

提到睫毛膏，多數人都會直覺選擇黑色，因為它能放大雙眼、增強存在感，但灰色睫毛膏的魅力就在於它的低調自然，值得一提的是，灰色睫毛膏在光線下還會反射出一種獨特的溫柔光澤，讓你的眼神看起來更柔和有魅力，這種冷調的美感，不僅符合年輕女孩追求的極簡風格，也非常適合日常妝容使用。

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▲Maybelline No.1的冠軍睫毛膏「飛天翹防水睫毛膏」出新色啦！靈感來自被暮色渲染的黃昏雲朵的絕美灰藍色，一刷上讓眼神質感立刻升級。（圖／品牌提供）

同場加映！冷淡風灰色眼妝的最佳拍檔是「霧感底妝」！

如果妳想嘗試冷淡風灰色眼妝，記得底妝要選擇霧面妝效，為什麼這樣的搭配如此吸引人呢？原因很簡單，灰色眼妝本身就有一種冷冽、疏離的氣息，這種低調的美感非常適合與一款能夠營造柔霧感的底妝相輔相成，讓整體妝容更具層次感又不過於強烈，這時候，霧感底妝能提供自然的細緻感，且不會搶過眼妝的風頭，讓妝容看起來乾淨且有深度。

小編就很推薦I'M MEME的「我愛神力氣墊粉餅（水霧）」，這款採用專櫃級網紗結構的氣墊粉餅，不僅擁有超高的保濕度（內含60%水精華），還能帶來超輕盈的霧面妝感，輕鬆平滑毛孔，並且能有效隱藏瑕疵，讓肌膚看起來宛如換皮般無瑕，再加上出色的控油能力，讓妳無論是日常或外出都能保持完美妝感。

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▲I’M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧）SPF50+‧PA++++ 15g／790元。雖然是霧面妝效，但因為添加有60%水精華，達到外乾爽柔霧、內水潤保濕，服貼又扒臉，不怕乾燥浮粉找上門。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

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▲開架少見的網紗設計，取粉更均勻，就算是氣墊粉餅小白也能一拍上手。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

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關鍵字：

周刊王, 灰色眼影, 灰色系, 眼妝, 美妝

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