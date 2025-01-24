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《銀髮川柳》受年輕世代歡迎　老人家日常是一道道又暖又地獄的風景

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文／人物誌

看過《櫻桃小丸子》的人，對爺爺友藏情有所觸的「心の俳句」，一定不會感到陌生，甚至是印象深刻。而這些看似簡單的字句組合，若細品卻能感其巧妙之處。

與俳句有異同工之妙的「川柳」是日本傳統短詩，只要字數符合「5、7、5」，內容完全可以自由發揮。由日本公益社團法人全國自費老人之家協會主辦的「銀髮川柳」短詩徵集活動，主要是想透過簡單的短詩創作，讓人能以歡笑擁抱老年生活。

▲「川柳」是日本傳統短詩。（圖／ichirochen，下同）

百無禁忌的老後生活之詩

從2001年到2013年間所收到超過12萬首的川柳稿件，以《銀髮川柳》為名陸續出版成書，此系列不僅顯現了日本超高齡社會的縮影，每首川柳背後的故事也獲得了滿滿的正向回饋，如「完全感同身受」、「好久沒有笑到流淚了」。

日本各地銀髮族的日常場景所幻化的此書，有家庭軼事、愛情、養老照護、金錢等觀點，面向廣泛又真實地反映了不同世代的人生思路。辛酸、無奈、爆笑、豁達、自嘲，種種寫成詩的人生百態，除了老年世代有感，在年輕世代中也很受歡迎。這些百無禁忌的地獄式幽默，雖然有時讓人捏一把冷汗，卻也莫名地鼓勵著我們。

「人終有一老，誰都逃不掉。但面對生活，你可以選擇笑。」

「家有一老如有一寶」，以前不得其意，而在讀了《銀髮川柳》三冊後，總算是明白了。現代人與老年人一起生活的機會不似以往那麼多，自然也少了能感受「佐賀的超級阿嬤」般的智慧與溫暖，還好《銀髮川柳》給了我們與銀髮世代的貼近之感，多少也安慰了「不想變老」的焦慮與恐懼。

老後日常的煩惱與牢騷，在充滿趣味的描寫下，呈現了「笑看人生黃昏時」的瀟灑，更是提醒了我們，就算現實殘酷，走向「變老」這條路上，時登高峰，時落低谷，但在崎嶇之中所看見的一道道風景，各有其韻味，而這也是《銀髮川柳》所帶來的溫馨滋味。

「老了還能像這樣消遣自己笑一笑，是我對自己的期許！」在日本暢銷破百萬冊的《銀髮川柳》引起了廣大共鳴，文字中的犀利詼諧，在在告訴我們，有時也要放鬆與大笑，以積攢些許勇氣再往前行。

延伸閱讀

「我在，他們就在。」《那些有你的風景》：找到心裡的遍路，面對人生最終歸途

「真心愛自己，才能對人生感到滿足。」《給我 40 歲的女兒》：接納原本的自己，持續嘗試讓人生更加有趣

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 閱讀, 川柳, 短詩, 創作, 銀髮川柳

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