金紅蛇年美妝送禮自用都行！外殼能永續使用更有紀念性

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

新的一年迎接新氣象，2025蛇年對於屬蛇的人來說，更是有不凡意義，近期也有不少美妝換上蛇年或是新年設計，讓包裝更顯年輕活力，同時也很有紀念價值。

＃肌膚之鑰 精質乳霜，50ml、售價25000元

精質乳霜向來是貴婦的最愛，可以說是一生一定要擁有的熱賣單品，2025年攜手國際藝術大獎3金得主李佩卿，運用皇室級琺瑯彩工藝，打造全新設計的質感瓶身，打開瓶身瞬間可以看見喜氣紅色圖紋，不只是喜悅歡愉的象徵，更帶來滿滿好運，後續乳霜用完還可以保留外殼，替換裡面蕊芯，很具收藏意義。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅－蛇舞金春限定版，售價3300元

嬌蘭的24K底妝系列，一直都是好評經典，這次將氣墊粉餅外盒以蛇鱗還有華貴的紅色為靈感，運用紅色布料搭配金色繡線，設計出抽象又帶有質感的粉盒，重點是裡面的粉底直接添加24K金成分，上妝同時為肌膚開光，有好氣色才能迎來好運。

＃Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 水晶之燄



為了紀念法國殿堂級水晶Baccarat創立250周年，Maison Francis Kurkdjian在2014年推出了Baccarat Rouge 540（水晶之燄），一直是品牌很具代表性的香氣，不僅拿下2024年度銷售冠軍，以紅色、金色交織設計的香水瓶身，正適合中式年節，送禮自用可以帶來好運氣，在2月9日前，凡於專櫃單筆消費滿5000元，即可獲得專屬蛇年紅包袋乙份，數量有限，送完為止。